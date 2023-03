Ungewöhnlich: Land zahlt Touristen Geld, wenn sie dort Urlaub machen

Von: Tobias Utz

Krisen haben dem weltweiten Tourismus teilweise schwer geschadet. Nun wird versucht, das Geschäft wieder anzukurbeln – mit ungewöhnlichen Maßnahmen.

Kassel – Der Ukraine-Krieg, die Corona-Pandemie, die Inflation: Zahlreiche Krisen sind mögliche Gründe, warum Menschen nicht in den Urlaub fliegen. Offenbar trüben diese Faktoren die Reiselust derzeit kaum. „Reisebüros und Reiseveranstalter sind mit Volldampf in dieses Jahr gestartet“, sagt der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Land greift ungeachtet dieser Entwicklung zu einer zusätzlichen Maßnahme, um Touristen anzulocken. Die Rede ist von Taiwan. Die taiwanesische Regierung hat jüngst entschieden, Einreisenden einen Urlaubsbonus auszuzahlen. Wie der US-Sender CNN berichtet, sollen insgesamt 500.000 Touristen jeweils 5000 Taiwan-Dollar erhalten. Das sind umgerechnet 155 Euro. Rund 90.000 Touristengruppen sollen zudem bis zu 20.000 Taiwan-Dollar bekommen – umgerechnet 615 Euro, berichtet hna.de.

Urlaub 2023: Reisebonus für Touristen in Taiwan

Der Reisebonus soll jeweils in Coupons ausgezahlt werden. „Es wird in einer elektronischen Ticketing-Karte gespeichert, mit der während ihres Aufenthalts hier Essen, Unterkunft und andere Reisekosten bezahlt werden können“, erklärt Chang Shi-chung, Generaldirektor des Tourismusbüros in Taiwan. Das berichten der Sender Radio Taiwan International und die Zeitung Taipei Times. Dies soll offenbar die lokale Wirtschaft in Taiwan ankurbeln. Verkehrsminister Wang Kuo-tsai erklärte kürzlich, dass auf diese Weise vor allem Touristen aus Japan, Honkong, Südkorea und Südostasien angelockt werden. Die Maßnahme ist demnach auch für Reisende aus den USA und Europa gedacht.

Ein asiatisches Land greift zu ungewöhnlichen Maßnahmen, um den Tourismus nach der Corona-Pandemie wieder anzukurbeln. (Symbolfoto) © Florian Gaertner / Photothek.de / Imago Images

Die Regierung in Taiwan hat bislang allerdings keine weiteren Details genannt. Beispielsweis ist noch unklar, ab wann Touristen den Urlaubsbonus erhalten können oder sollen. Chen Chien-jen, Ministerpräsident des Landes, erklärte lediglich, dass das Land im Jahr 2023 insgesamt sechs Millionen Urlauber begrüßen will.

Im Vergleich dazu: Laut Angaben des staatlichen taiwanesischen Tourismusbüros haben im Jahr 2022 knapp 900.000 Reisende das Land besucht. Schwerpunkt der Einreisen war dabei der Dezember mit 300.000 Besuchen. Diese Tatsache verwundert kaum, da erst im Oktober die Corona-Maßnahmen aufgehoben wurden.

Auch in Kassel steigt die Zahl der Besucher nach der Pandemie überraschend stark. (tu)