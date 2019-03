Mit 1 PS auf der Straße: Pferd galoppiert auf der Autobahn

Polizei wird gerufen

+ © Polizei Was macht denn bitteschön ein Pferd auf der Autobahn!? © Polizei

Tierisch was los - oder so etwas in der Art haben sich wohl einige Autofahrer auf der Autobahn 61 Richtung Koblenz gedacht. Ein Pferd galoppierte auf der linken Spur.