Dänische Forscher warnen: Zu viel Lakritz kann der Gesundheit schaden

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Wer zu viel Lakritz isst, kann seiner Gesundheit schaden. Dänische Forscher haben ermittelt, dass eine bestimmte Säure verantwortlich ist. Bluthochdruck und weitere Folgen drohen.

Kopenhagen/Bremen – Die einen hassen es, die anderen können nicht ohne: An Lakritz scheiden sich die Geister. In Dänemark hingegen liebt man Lakritz so sehr, dass es alle möglichen Leckereien aus Lakritz gibt: Bonbons, Schokolade, Tee oder Eis. Doch ausgerechnet dänische Forschende sind es jetzt, die der schwarzen Süßigkeit ein Gesundheitsrisiko attestieren. Denn laut einer Studie der dänischen Lebensmittelbehörde und der Technischen Universität Dänemarks ist darin eine Säure enthalten, die der Gesundheit schadet.

Das kann in manchen Fällen sogar lebensgefährliche Folgen haben. Warum? kreiszeitung.de liefert die Anmtworten.

Lakritz in großen Mengen kann gesundheitsschädlich sein – wegen einer darin enthaltenen Säure

Der problematische Bestandteil von Lakritz ist die sogenannte Glycyrrhizinsäure – eine chemische Verbindung aus Alkohol und Zucker, auch bekannt unter dem Namen Glycyrrhizin. Diese Säure kommt auf natürliche Weise in der Wurzel der Süßholzpflanze vor, die zur Lakritz-Herstellung verwendet wird. Im Rahmen der Lakritz-Studie aus Dänemark, die im Januar im Fachmagazin „Food Control“ veröffentlicht wurde, untersuchten die Forscher 219 unterschiedliche Lakritzprodukte.

Dabei zeigte sich, dass in vielen Lakritz-Produkten hohe Mengen an Glycyrrhizinsäure enthalten waren. Der EU-Grenzwert von 100 Milligramm pro Tag wurde oft schon durch den Verzehr von nur wenigen Gramm überschritten wurde. Auch befanden sich laut der Untersuchung keine Warnhinweise auf den Produkten, die auf den hohen Säuregehalt hinwiesen. Dabei sei das eigentlich gesetzlich vorgeschrieben.

Lakritz lässt den Blutdruck ansteigen – das erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Das Problematische an Glycyrrhizin ist, dass es den Blutdruck ansteigen lässt. Das könnte bei Menschen mit entsprechender gesundheitlicher Vorbelastung das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Kammerflimmern erhöhen. Im schlimmsten Fall kann sogar ein Herzstillstand drohen. Wie bei einem 54 Jahre alten Mann aus dem US-Bundesstaat Massachusetts, der über mehrere Wochen täglich eineinhalb Tüten Lakritz gegessen hatte. Laut der Nachrichtenagentur AP ist der Mann im September 2020 genau deshalb verstorben. Durch einen vom Lakritz verursachten Kaliummangel habe das Herz des Mannes erhebliche Herzrhythmusstörungen entwickelt, die letztlich zum Tod führten. Dies sei jedoch ein besonders extremer Fall.

Tod durch zu viel Lakritz: In den USA starb ein Mann an schweren Herzrhythmusstörungen

Wer regelmäßig zu viel Lakritze isst, kann seine Gesundheit schädigen. Ab und zu darf man sich die schwarze Leckerei aber ruhig gönnen. © Steve Bauerschmidt/IMAGO

Dennoch seien die Auswirkungen der dunklen Süßigkeit Lakritz auf den Blutdruck und den Elektrolythaushalt nicht zu unterschätzen. Denn ein zu hoher Blutdruck kann zu Schädigungen an den Gefäßen im Gehirn und anderen Organen führen, was wiederum Herzinfarkte, Schlaganfälle oder auch Nierenschäden verursachen kann. Doch auch eine akute Hypokaliämie, also ein schwerer Kaliummangel, kann schwere Folgen haben. Im schlimmsten Fall droht schweres Kammerflimmern und die Pumpfunktion des Herzens kommt zum erliegen. Hier besteht akute Lebensgefahr. Laut dem Bayrischen Rundfunk (BR) können auch Wassereinlagerungen im Gewebe, also Ödeme, sowie Muskelschwäche auftreten.

Wie viel Lakritz darf man essen? Das hängt vom Glycyrrhizin-Gehalt des Produkts ab

In Deutschland wird daher vom übermäßigen und ständigen Verzehr von Lakritze beziehungsweise Produkten mit zu hohem Glycyrrhizinsäure-Gehalt abgeraten. Bereits im Jahr 1999 hat das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) eine entsprechende Warnung ausgesprochen. Vor allem Menschen mit hohem Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes sowie Schwangere sollten beim Genuss von Lakritz etwas vorsichtiger sein.

Geringe Mengen von Lakritz sind unbedenklich – erst regelmäßiger und hoher Verzehr kann schädlich sein

Geringere Mengen seien aber in der Regel unbedenklich, heißt es. Erst bei einem regelmäßigen hohen Verzehr über einen längeren Zeitraum kann es demnach zu gesundheitlichen Problemen kommen. Aber auch das sei den Studienautoren zufolge eher selten. Auch wenn man einmal zu viel Lakritz gegessen hat, sei das nicht schlimm. Das kann bei einer solchen Nascherei schon einmal passieren, sollte allerdings nicht zur Regel werden.