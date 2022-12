Glatteis legt Norddeutschland lahm: So ist die Wetter-Lage – Örtliche Sturmböen

Von: Johannes Nuß, Yannick Hanke

Teilen

Unwetter live: Eisregen zieht über Norddeutschland hinweg und sorgt für Blitzeis in Bremen, Niedersachsen und Hamburg. In Bremen krachte es gleich 120 Mal.

Chaos in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Schwein stirbt bei Unfall im Landkreis Verden.

Polizei und Feuerwehr empfehlen: „Bleiben Sie zu Hause!“

Bis zum Mittag: 136 Rettungseinsätze in der Region Hannover wegen Glatteis.

Hamburg richtet Sammelstelle für Verletzte ein.

Der News-Ticker zur Unwetter-Lage in Norddeutschland wird forlaufend aktualisiert.

Update von Montag, 19. Dezember 2022, 20:49 Uhr: Bis in den Abend wird in Mecklenburg-Vorpommern vor Glatteis gewarnt. Indes hat sich die Lage im restlichen Norden etwas entspannt. Vor allem am Montagmorgen und -vormittag sorgte das Tief „Franziska“ in Niedersachsen vielerorts für spiegelglatte Straßen. Die Polizei musste zahlreiche Unfälle durch die Wetterlage vermelden. Die Leitstelle in der Region Hannover registrierte bis zum Mittag 136 Rettungseinsätze infolge von Glatteis.

Update von Montag, 19. Dezember 2022, 17:45 Uhr: Eisregen und überfrierende Nässe haben am Montag Straßen und Gehwege im Norden in gefährliche Rutschbahnen verwandelt. Vor allem in den südlichen Kreisen Schleswig-Holsteins gab es viele Unfälle, aber auch in Bremen und Niedersachsen. Dabei blieb es jedoch nach Polizeiangaben meist bei Blechschäden.

Glatteis legt Norddeutschland lahm: Chaos in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein

In Hamburg dagegen herrschte in den chirurgischen Abteilungen der Kliniken Hochbetrieb. Allein im Universitätskrankenhaus Eppendorf (UKE) seien mehr als 60 Patienten wegen Knochenbrüchen oder Kopfplatzwunden versorgt worden, sagte eine UKE-Sprecherin. In ganz Hamburg zogen sich Fußgänger und Radfahrer bei Stürzen Prellungen, Brüche der Sprunggelenke, Verletzungen am Steiß oder an den Unterarmen zu, sagte ein Feuerwehrsprecher.

In den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg sei der Rettungsdienst pausenlos im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Einsatzleitelle in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn. Sie rief die Bürger dazu auf, unnötig Wege zu vermeiden und nach Möglichkeit, zu Hause zu bleiben.

In Lübeck blieb die Zahl der Unfälle nach Angaben der Polizei dagegen überschaubar. An der Autobahnabfahrt Lübeck Zentrum rutschten zwei Fahrzeuge ineinander, dabei wurde eine Person nach Polizeiangaben leicht verletzt. Außerdem seien sechs Fußgänger und ein E-Scooter-Fahrer gestürzt, sagte ein Polizeisprecher.

Update von Montag, 19. Dezember 2022, 15:24 Uhr: Bereits in der Nacht rückten die Beamten des Osterholzer Einsatz- und Streifendienstes zu einem Verkehrsunfall wegen Glatteis aus. Gegen 02:30 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Schweinetransporter mit Anhänger in Ritterhude auf der Straße An der B 6 (L 135) in Richtung Bremen unterwegs, als das Lkw-Gespann infolge von Blitzeis die Bodenhaftung verlor, sich drehte sich und auf die Seite fiel.

Glatteis legt Norddeutschland lahm: So ist die Wetter-Lage – Schwein stirbt bei Unfall in Verden

Zumindest ein Schwein ist bei dem Verkehrsunfall gestorben, wie es im Bericht der Polizei heißt. Menschen wurden nicht verletzt. Bevor das Lkw-Gespann abgeschleppt werden konnte, mussten die Tiere zunächst umgeladen werden. Bis zum Ende der Bergung musste die Straße voll gesperrt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

In Oyten (Landkreis Verden) stürzte auf spiegelglatter Fahrbahn eine 57-jährige Radfahrerin, als sie auf der Dorfstraße unterwegs war. Sie wurde ersten Informationen zufolge beim Sturz schwer verletzt, sodass sie mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus musste. Andere waren bei dem Verkehrsunfall nach derzeitigem Stand nicht beteiligt.

Auf der Max-Planck-Straße in Verden kam ein Mercedes gegen 06:00 Uhr von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Am Mercedes entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Mercedes musste infolgedessen abgeschleppt werden. In der Georgstraße stieß ein Pkw mit einem Gartenzaun zusammen, in der Lessingstraße fuhr ein Auto gegen eine Straßenlaterne und in der Moorstraße stieß ein Pkw gegen einen Baum. In der Lindhooper Straße und in der Ludwigstraße stießen jeweils zwei Fahrzeuge zusammen. Dabei blieb es stets bei Blech- beziehungsweise Sachschäden.

In Langwedel nahmen die Beamten drei Verkehrsunfälle auf: im Sonnenbergsweg stieß ein Pkw gegen einen Baum und im Akazienweg stieß ein Lkw gegen eine Mauer. In der Straße An der Eisenbahn kam es zum Zusammenstoß eines Pkw mit einem geparkten Fahrzeug. Es blieb bei Sachschäden.

Glatteis legt Norddeutschland lahm – Polizei und Feuerwehr empfehlen: „Bleiben Sie zu Hause!“

Update von Montag,19. Dezember 2022, 14:56 Uhr: Die Feuerwehr in Hamburg hat in der eingerichteten Sammelstelle für Verletzte auf St. Pauli mit erheblichen technischen Problem zu kämpfen. Wie das Abendblatt berichtet, soll alles ausgefallen und ein provisorischer Notbetrieb eingerichtet worden sein. Aktuell unterstützt die Freiwillige Feuerwehr Berliner Tor die Berufsfeuerwehr vor Ort an der Budapester Straße in St. Pauli. Aktuell könnten die Rettungskräfte vor Ort nur per Funk kommunizieren.

Update von Montag, 19. Dezember 2022, 13:53 Uhr: Bei zahlreichen Unfällen in Bremen ist es laut Polizei meistens bei Blechschäden geblieben. Dafür gab es viel zu tun für den Rettungsdienst, der sich hauptsächlich um gestürzte Fußgänger kümmern musste. Wie das Regionalmagazin buten un binnen von Radio Bremen berichtet, waren Feuerwehr und Rettungsdienst mehr als 200 Mal im Einsatz. Insgesamt seien bis zum Mittag so 350 Notrufe eingegangen, deutlich mehr als normal (500 am Tag).

Im Verkehr blieb es meist bei Blechschäden. Heftiger war es da schon für Fußgänger. In Bremen gingen zwischen 6:00 und 12:00 Uhr mehr als 350 Notrufe ein. © Jan Woitas/dpa

Auch in den Notaufnahmen im Land Bremen ist aktuell viel zu tun, wie es in dem Bericht heißt. Wenngleich die Lage nicht direkt dramatisch sei, wären am Montagmorgen schon deutlich mehr Menschen aufgrund von Stürzen in die Notaufnahmen des Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno) gekommen als sonst, so eine Sprecherin zu Radio Bremen.

Die Polizei und die Feuerwehr in ganz Norddeutschland empfiehlt auch weiterhin, möglichst zu Hause zu bleiben und abzuwarten. Wer trotzdem raus muss, sollte wesentlich mehr Zeit einplanen und am besten auf den ÖPNV ausweichen.

Update von Montag, 19. Dezember 2022, 13:02 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst gibt eine erste leichte Entwarnung für Bremen, Niedersachsen und Hamburg. Zwar wird weiterhin in sämtlichen Landesteilen örtlich vor schweren Sturmböen gewarnt, weiteres Glatteis oder Blitzeis werden im Laufe des Montags aber nicht mehr erwartet. Das Unwetter samt glatter Straßen wandert aktuell weiter in Richtung Osten.

Glatteis legt Norddeutschland lahm: So ist die Wetter-Lage – örtliche Sturmböen

Eine Warmfront eines Atlantiktiefs war am Morgen auf die bodennahe Frostluft gestoßen und hat bis zum Mittag in weiten Teilen Norddeutschlands für rutschige Straßen gesorgt. Wie der Wetterdienst am Mittag nun mitteilte, wird damit gerechnet, dass sich das Wetter in Niedersachsen, Bremen und Hamburg zum Nachmittag hin leicht verbessert. Die Temperaturen liegen zwischen 4 Grad im Wendland und 8 Grad im Südwesten.

Die Feuerwehr hat auf St. Pauli eine Notfallsammelstelle eingerichtet. Aktuell gibt es Probleme mit der Technik. © Bodo Marks/dpa

Update von Montag, 19. Dezember 2022, 12:46 Uhr: Die Feuerwehr in Hamburg richtet eine Sammelstelle für chirurgische Notfälle ein. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, sei dafür eine Turnhalle an der Budapester Straße auf St. Pauli hergerichtet worden. In der Halle können Verletzte sich einfinden, um sich einer ersten ärztlichen Sichtung zu unterziehen. Kleinere Blessuren sollen direkt vor Ort behandelt werden. Der Rest wird – koordiniert durch leitende Notärzte und die Feuerwehr Hamburg – auf Krankenhäuser verteilt.

Glatteis legt Norddeutschland lahm: So ist die Wetter-Lage – 200 Unfälle in Hamburg

Update von Montag, 19. Dezember 2022, 11:27 Uhr: Glatte Straßen in Norddeutschland bestimmen weiterhin das Verkehrsgeschehen in Bremen, Hamburg und Niedersachsen. Wegen des Glatteises in Hamburg ist die Feuerwehr zu sehr vielen Einsätzen ausgerückt. Es gebe ein extrem hohes Einsatzaufkommen, teilte die Feuerwehr am Montag in Hamburg mit und bittet die Bevölkerung darum, möglichst zu Hause zu bleiben. Seit 8:00 Uhr gebe es im gesamten Stadtgebiet Glatteis. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, war unter anderem am Montagmorgen ein Streuwagen verunglückt. Eine zur Hilfe eilende Polizeistreife kam allerdings so sehr ins Rutschen, sodass die Beamten samt Fahrzeug im Streuwagen landeten.

„Der seit den frühen Morgenstunden einsetzende Regen hat auf dem gefrorenen Boden zu einer gefährlichen Eisschicht geführt. Diese Eisschicht hat bis 10:15 Uhr bereits zu über 200 Straßenunfällen und Stürzen auf den spiegelglatten Flächen geführt. Alle unsere Rettungswagen sind im Dauereinsatz.“ Die Feuerwehr habe deshalb zusätzliche Rettungswagen in den Dienst genommen.

Auch die Hilfsorganisationen und ein privater Rettungsdienstleister hätten zusätzliche Rettungswagen für die Notfallrettung zur Verfügung gestellt. Zudem sei an der Budapester Straße eine Turnhalle als zentrale ärztliche Sichtungsstelle für chirurgische Notfälle eingerichtet worden.

Die Feuerwehr und die Polizei baten in dem Zusammenhang dringend alle Hamburgerinnen und Hamburger, ihre Wohnungen und Häuser zunächst nicht zu verlassen und unnötige Wege im Freien zu vermeiden: «Unsere dringende Bitte: Bleiben Sie drinnen und wählen Sie den Notruf 112 nur bei lebensbedrohlichen Erkrankungen oder Verletzungen», hieß es.

Glatteis in Bremen und Niedersachsen: Verkehrsunfälle und Staus live im Ticker

Erstmeldung von Montag, 19. Dezember 2022, 11:10 Uhr: Bremen/Hannover/Hamburg – In Bremen, Hamburg, Niedersachsen und dem Rest von Norddeutschland wird am Montag vor Glatteis mit glatten Straßen und Gehwegen gewarnt. An etlichen Stellen hat es gekracht in der Nacht, am frühen Morgen und im Laufe des Vormittags. Und auch die öffentliche Hand kann nur stark eingeschränkt arbeiten. In Osnabrück, Wolfenbüttel und Rotenburg konnten beispielsweise die Müllabfuhren am Montagmorgen nur eingeschränkt ihre Arbeit aufnehmen. In vielen Teilen Norddeutschlands fiel die Schule aus. Alle wichtigen Entwicklungen zur Wetter-Lage in Norddeutschland im Liveticker.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in ganz Norddeutschland. © Moritz Frankenberg/dpa

In der Bremen sorgte der zu Glatteis beziehungsweise Blitzeis gefrierender Regen in der Nacht zu Montag und bis in die Morgenstunden für glatte Straßen und zahlreichen Verkehrsunfällen. Wie die Polizei in Bremen berichtet, kam es durch Eisregen und Glatteis seit 2:00 Uhr nachts bis etwa 9:30 Uhr am Morgen auf den Straßen im Bremer Stadtgebiet zu mehr als 120 Unfällen. Dabei blieb es hauptsächlich bei Blechschäden, zu schlimmeren Unfällen kam es nicht. Lange Staus und Verkehrsbehinderungen waren die Folge der extremen Wetterlage in ganz Bremen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht aktuell davon aus, dass noch bis zum Mittag mit glatten Straßen in ganz Deutschland gerechnet werden müsse, berichtet merkur.de.

In Niedersachsen hingegen lief die Nacht nicht so glimpflich ab wie in Bremen. Auf der Autobahn A27 bei Verden ist ein 25 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall getötet worden. Sein Auto war aufgrund von Glatteis von der Fahrbahn abgekommen. Die Autobahn war am Morgen erst voll und dann halbseitig gesperrt.

Glatteis in Niedersachsen und Hamburg im Live-Ticker: Autobahn A7 zwischen Hannover und Hamburg in der Nacht blockiert

Auch die Durchfahrt auf der Autobahn A7 zwischen Hannover und Hamburg war zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr nach einem Unfall bei Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) blockiert. Es gab dabei keine Verletzten, wie ein Sprecher Polizeiinspektion Heidekreis mitteilte. Kurz vor 6:00 Uhr krachte es auf der Autobahn 7 zwischen Kassel und Göttingen, kurz vor dem Autobahndreieck Drammetal. Auch in diesem Fall musste die Autobahn gesperrt werden. Ob es Verletzte gab, war der Polizei Göttingen zunächst nicht bekannt.

Im Stadtgebiet und in der Region Hannover kam es am frühen Morgen zu mehreren Unfällen, wobei jedoch keine Menschen zu Schaden kamen, wie ein Sprecher der Polizei Hannover am Morgen sagte. Ähnliche Zustände gab es in Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück und dem Emsland, wie lokale Polizeistellen mitteilten,

Die Unfall-Lage in Hamburg war am Montagmorgen zunächst noch „überschaubar“, sagte ein Polizeisprecher. Es sei durch die Glätte lediglich zu einzelnen Unfällen mit Blechschäden gekommen. In und bei Elmshorn gebe es derzeit zwar einige Unfälle wegen Glätte, sie seien jedoch noch ohne Häufung und Verletzte, sagte eine Polizeisprecherin. Auch in Kiel (Schleswig-Holstein) sagte ein Polizeisprecher, dass die Lage zunächst noch übersichtlich sei.

Glatte Straßen in Hamburg: Stadtreinigung und Winterdienst seit 2:00 Uhr am Morgen im Einsatz

Die Hamburger Stadtreinigung ist bereits seit 2:00 Uhr nachts im Winterdienst-Einsatz. Es könne trotz des Einsatzes jedoch an einigen Stellen glatt sein, wie aus einer Mitteilung der Stadtreinigung hervorgeht. Besonders betroffen vom Eisregen seien Radwege, Fußwege und Fahrbahnen mit Kopfsteinpflaster. Die Feuerwehr Hamburg warnte vor der hohen Glatteis-Gefahr und rief in einer Twitter-Mitteilung dazu auf, vorsichtig zu fahren und zu laufen.

Die Polizei rät bei Glätte: Bleiben Sie möglichst zu Hause, bis sich die Lage entspannt hat. Wer doch rausmuss, sollte auf den Nahverkehr ausweichen oder mehr Zeit für Fahrwege einplanen. Passen Sie die Geschwindigkeit an und halten Sie genügend Abstand zum Vordermann. Vermeiden Sie hektische Fahrmanöver. (mit Material der dpa)