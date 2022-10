Längere AKW-Laufzeiten könnten zu niedrigeren Preisen führen als Strompreisbremse

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Die Strompreisbremse lässt auf sich warten. Ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke könnte laut einer Studie die Strompreise deutlich sinken lassen.

Bremen – Die Sorgen um explodierende Energiepreise lassen derzeit viele Verbraucher verzweifeln. Zu den hohen Gaspreisen kommen die starken Anstiege beim Strompreis. Viele Menschen fürchten sich davor, ihre Stromrechnung künftig nicht mehr zahlen zu können. Im Zuge des 3. Entlastungspakets hat die Bundesregierung einen Strompreisdeckel angekündigt. Doch dessen konkrete Umsetzung lässt weiter auf sich warten.

Energiekrise in Deutschland: Versprochene Strompreisbremse lässt noch auf sich warten

Angesichts von möglichen Anstiegen um bis zu 120 Prozent beim Strom ist eigentlich schnelles Handeln in Sachen Strompreisdeckel gefragt, um die Bürgerinnen und Bürger möglichst rasch zu entlasten – denn vielen von ihnen sitzen vor der kommenden Heizperiode auch noch die hohen Gaspreise im Nacken. Doch beim Strompreisdeckel ist noch immer vieles im Unklaren. Der grobe Plan der Bundesregierung ist, privaten Verbraucher und kleinen Unternehmen Vergünstigungen beim Basisverbrauchs anzubieten – indem sogenannte Zufallsgewinne der Stromerzeuger abgeschöpft und an die Stromkunden weitergegeben werden. Ein konkreter Beschluss liegt dazu allerdings noch nicht vor.

Das Atomkraftwerk Isar 2 soll nach derzeitigen Plänen für den Reservebetrieb bis April 2023 bereitgehalten werden. (Archivbild) © Armin Weigel/dpa

AKW-Laufzeitverlängerung könnte laut Studie zu niedrigen Strompreisen führen

Doch laut einem Team der Universität Erlangen, zu dem auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm gehört, könnte sich noch eine ganz andere Maßnahme positiv auf den Strompreis auswirken: Eine Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen Kernkraftwerke würde dazu führen, dass Strom erheblich günstiger würde – das legt zumindest eine unter ihrer Federführung entstandenen Studie nahe.

Bis zu 13 Prozent niedrigere Preise sind bei AKW-Weiterbetrieb möglich, auch ohne Strompreisbremse

Wenn die drei Atommeiler am Netz blieben, könne Deutschland mehr Strom erzeugen – und die Auswirkungen der Energiekrise abfedern. Denn der Weiterbetrieb der AKWs würde zu einer Entspannung auf dem Strommarkt und damit zu „sehr niedrigeren Preisen“ führen, wie es in der Studie heißt. Ihren Berechnungen zufolge könnten sich durch den Weiterbetrieb der drei sich noch am Netz befindenden AKW Preisrückgänge von bis zu 13 Prozent erreichen lassen, wie das Handelsblatt schreibt.

Würden gleichzeitig weitere Maßnahmen umgesetzt, wie etwa der verstärkte Ausbau der Erneuerbaren sowie die weitere Nutzung von Kohlekraftwerken, die eigentlich abgeschaltet werden sollen, ließen sich die Strompreise laut der Studie sogar um bis zu 16 Prozent senken.

Strompreise in Deutschland: Positive Auswirkungen auf die Klimabilanz bei Aufschub des Atomausstiegs?

„Längere Laufzeiten haben signifikante Auswirkungen auf die Preisentwicklung in Deutschland und den Nachbarländern“, sagte Grimm gegenüber dem Handelsblatt. Auch ließe sich durch das Aufschieben des Atomausstiegs der CO2-Ausstoß verringern. Vor allem dann, wenn dadurch die Braunkohlekraftwerke ersetzt würden. Nach ihren Berechnungen könne ein großer Teil der Stromnachfrage bereits im Jahr 2024 ohne fossile Kraftwerke gedeckt werden, wenn der Ausstieg verschoben würde. Sie empfiehlt daher, „in dieser schwierigen Situation keine Möglichkeit ungenutzt zu lassen.“

Die schwierige Situation, die Grimm anspricht, ist, dass derzeit zum einen die größte Energiekrise seit Jahrzehnten zu bewältigen ist, während gleichzeitig die Uhr tickt, um das Ausmaß der weltweiten Klimakrise noch abzudämpfen. Gleichzeitig läuft aber auch die Zeit ab, um den Ausstieg aus dem Atomausstieg noch technisch umsetzen zu können. Denn dazu müssten eine Reihe Vorkehrungen getroffen werden, die Zeit in Anspruch nehmen.

Inmitten der Debatte um Strompreisbremse: Habeck will keinen Weiterbetrieb deutscher AKW, lediglich Reservebetrieb

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will vom einem Weiterbetrieb deutscher Atomkraftwerke allerdings nichts wissen. Er hält an der geltenden Gesetzeslage fest, die besagt, dass die letzten drei Meiler zum Ende am 31. Dezember 2022 vom Netz gehen sollen. Die süddeutschen Meiler Isar 2 und Neckarwestheim 2 sollen jedoch bis zum 15. April 2022 als Notfallreserve in Bereitschaft gehalten werden, um die Stromversorgung in Deutschland im Notfall gewährleisten zu können, sollte sich die Energiekrise noch weiter verschärfen. Nach Aussagen des Wirtschaftsministeriums rechne man dort damit, dass diese Maßnahme auch nötig sein werde. Der niedersächsische Meiler Emsland soll wie geplant zum Jahresende vom Netz gehen.

Der Regierungspartner FDP plädiert allerdings für einen längeren Weiterbetrieb der drei Anlagen. Wenn es nach FDP-Chef Lindner geht, sollten die Laufzeiten aller drei Atomkraftwerke bis ins Jahr 2024 hinein verlängert werden. Zudem spricht er sich dafür aus, dass geprüft werden müsse, ob und wie viele der bereits abgeschalteten AKWs wieder in Betrieb genommen werden könnten, wie das Handelsblatt schreibt.

Strompreis senken: Erneuerbare Energien liefern laut Studie noch nicht genug Energie, um Stompreise signifikant zu senken

In der Studie der Universität Erlangen heißt es weiterhin, dass Deutschland und die EU-Mitgliedsstaaten durch die Energiekrise ihre Energiepolitik nun gezwungenermaßen überdenken und gegebenenfalls anpassen müssten. Laut den Forscherinnen und Forschern sind die erneuerbaren Energien noch nicht effektiv genug, um bis 2024 für größere Preissenkungen zu sorgen – auch wenn deren Ausbau jetzt ambitioniert vorangetrieben würde, wie es im Osterpaket der Bundesregierung angekündigt wurde. Mehr als 55 bis 60 Prozent der Stromnachfrage könnte der Studie zufolge nicht aus erneuerbaren Energien bedient werden.

Welchen Effekt eine Laufzeitverlängerung tatsächlich auf die Strompreise hätte, ist in Fachkreisen allerdings umstritten. Andere Studien kommen auf viel niedrigere Zahlen, teilweise nur auf Preissenkungen von 0,8 oder sogar nur 0,5 Prozent, wie zum Beispiel eine Berechnung vom Öko-Institut ergeben hat. Eine andere Modellierung des ifo-Instituts war nur zu einem Preiseffekt von lediglich bis zu vier Prozent gekommen.

Auch Klimaaktivistin Greta Thunberg befürwortet Weiterbetrieb der Atommeiler

Unterstützung für die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke in Deutschland kam jüngst von ungewöhnlicher Seite: Die schwedische Klimaaktivistin und Gründerin der Fridays-for-Future-Bewegung Greta Thunberg hatte sich im Interview mit der ARD-Journalistin Sandra Maischberger dafür ausgesprochen, die Meiler weiter laufen zu lassen. Ihrer Ansicht nach sei es im Hinblick auf die Klimakrise falsch, die laufenden Atomkraftwerke abzuschalten und stattdessen verstärkt auf Kohlekraft zu setzen.

Eine weitere Strategie der Bundesregierung zur Bewältigung der Energiekrise ist nämlich, die Kohlekraftwerke aus der Reserve zu holen, um die Stromerzeugung aus Gas zu reduzieren.

Atomdebatte stockt – Verbraucher brauchen trotzdem Klarheit bei der Strompreisbremse

Die Atomdebatte innerhalb der Ampelkoalition stockt derzeit also weiterhin. Es sollte jedoch bald Bewegung in die Sache kommen. Denn bis zum Jahresende ist es nicht mehr lang und eine Entscheidung für einen Weiterbetrieb benötigt einen gewissen Vorlauf. Sonst drohen im Winter möglicherweise Stromausfälle in Deutschland. Auch müssten die Verbraucher bald Klarheit über Höhe und Wirkung der Strompreisbremse haben, um einigermaßen beruhigt in den Winter gehen zu können.