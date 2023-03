Länderübergreifender Großeinsatz der Polizei gegen Automatensprenger

Von: Elias Bartl

Eine Ermittlerin der Polizei steht in einer Bankfiliale neben einem gesprengten Geldautomaten. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/DPA

Ein Knall, oft riesige Zerstörungen und Täter, die wie der Blitz verschwinden: Geldautomatensprengungen bleiben bundesweit ein Problem, auch in Niedersachsen schlagen die Täter immer wieder zu.

Hannover – Die Polizei hat in einer Kontrollaktion in sieben Bundesländern Maßnahmen gegen die Sprengung von Geldautomaten ergriffen. In einem Zeitraum von drei Tagen wurden rund 8000 Menschen und mehr als 5300 Fahrzeuge kontrolliert, um Druck auf die Täter auszuüben. Mehr als 2500 Polizistinnen und Polizisten waren an der Aktion beteiligt.

Polizei geht gegen Geldautomatensprenger vor - in sieben Ländern

Die Bundesländer Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Schleswig-Holstein und Niedersachsen arbeiteten hierbei eng mit dem Bundeskriminalamt und der Bundespolizei zusammen. Es handelt sich dabei um die bisher größte Fahndungsaktion zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen im Bundesgebiet.

Insgesamt wurden 42 Menschen vorläufig festgenommen, wobei in Einzelfällen geprüft wird, ob ein Zusammenhang zu Geldautomatensprengungen besteht. Im Zuge der Ermittlungen und Kontrollen wurden auch weitere mutmaßliche Straftaten aufgedeckt, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Insgesamt wurden mehr als 180 Straftaten und 360 Ordnungswidrigkeiten registriert.

Das Landeskriminalamt Niedersachsen betonte, dass die Polizeiarbeit nicht an Ländergrenzen ende und alle Bundesländer das gemeinsame Ziel verfolgten, Geldautomatensprengungen zu bekämpfen. Niedersachsens LKA-Vizepräsident Bernd Gründel sagte, dass die Polizei ihre Konzepte zur Bekämpfung des Phänomens stetig weiterentwickle, jedoch sei es unerlässlich, dass die Banken die Automaten wirkungsvoll sichern.

Großeinsatz gegen Automatensprenger: Polizei sagt reisenden Banden den Kampf an

Im Jahr 2022 wurde bundesweit ein Anstieg von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bei Geldautomatensprengungen registriert, was den höchsten Stand bisher darstellt. In Niedersachsen wurden im selben Jahr 68 Taten registriert. Bislang wurden im laufenden Jahr 16 Geldautomaten angegriffen, wobei die Täter hochprofessionell vorgehen und fast immer Festsprengstoffe verwenden.