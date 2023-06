„Unfassbare Szenen“: ARD-Kommentatoren witzeln ahnungslos nach tödlichem Ironman-Unfall

Von: Alina Schröder

Tödlicher Unfall beim Ironman in Hamburg: Die Athleten müssen einen Umweg über den Deich nehmen. © Screenshot/ARD

Aufgrund eines tödlichen Unfalls beim Ironman in Hamburg, mussten Radsportler einen Umweg nehmen. Zwei Kommentatoren zeigten sich belustigt, sie wussten wohl nichts von dem Unglück.

Hamburg – Ein tragischer Unfall überschattet den Ironman 2023 in Hamburg: Rund zweieinhalb Stunden nach dem Start, gegen 8.45 Uhr, kollidiert ein Begleit-Motorrad mit einem Fahrrad. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle, der getroffene Athlet zog sich schwere Verletzungen und ein Kameramann leichte Verletzungen zu.

Nach Unfall beim Ironman: „Mir fehlen die Worte“ – tausende Radsportler müssen ihre Räder schieben

Nur neun Teilnehmer der Spitzengruppe konnten das Rennen regulär fortsetzen, alle anderen befanden sich dahinter, wie Sport1 berichtete. Diese mussten ihre Räder wenige Meter vor der Unfallstelle über den Deich tragen. In der ARD wurde das Event übertragen, doch dort wussten zwei Kommentatoren und ein Reporter vor Ort auch rund eine Stunde nach dem Zusammenstoß noch nicht von der Tragik des Unfalls. Ihr Unwissen wurde in deren Kommentaren deutlich.

Dass die Ironman-Sportler ihre Räder mühsam über den Deich an dem Unfall vorbeitrugen oder -schoben, sorgte nämlich zunächst für Belustigung unter den beiden Experten. „Unfassbare Szenen, mir fehlen die Worte“, sagte einer von ihnen lachend. Dass rund 3.000 Athleten absteigen und ihre Fahrräder einen Hügel hinauf und wieder hinabtragen, sei „eine kuriose Situation“ und zudem eine „völlige Katastrophe.“ Dass mitten in dem Wettkampf aber ein Mensch das Leben verlor, das schien den Kommentatoren zu dem Zeitpunkt nicht bekannt gewesen zu sein.

Ironman in Hamburg: ARD-Kommentatoren wissen nichts von der Schwere des Unfalls – Übertragung bricht ab

„Wir lachen natürlich jetzt ein bisschen, aber denkt dran, Leute, das alles liegt an einem schweren Unfall, der passiert ist“, hakte ein Reporter vor Ort ein. Doch wie die beiden Sportexperten informieren, seien sie darüber in Kenntnis gesetzt worden, „dass der Zustand der beiden ok ist“. Darum scherzten sie munter weiter: „Es ist ein Wandertag da oben“, „das hat was von Cross-Country-Rennen“ und „die haben sogar noch Glück, dass da keine Schafe auf dem Deich sind“ witzelten die beiden Kommentatoren fröhlich weiter.

Sie bedauerten allerdings auch die Entscheidung, dass die Sportler nun in so eine Situation gebracht werden. Es sei „extrem traurig“, auch was Bestzeiten anginge. Man hätte einen Wendepunkt weiter vor der Unfallstelle setzen sollen, sagte einer von ihnen.

Während des Ironman in Hamburg kollidiert ein Motorrad mit einem Athleten auf dem Fahrrad. Der Fahrer des Krads stirbt noch an der Unfallstelle. © Screenshot/ARD

Doch plötzlich verstummten die Ironman-Experten, es folgten mehrere Minuten ohne Kommentar. Die Übertragung lief jedoch weiter, zu sehen war beispielsweise, wie ein Rettungshubschrauber die Unfallstelle verließ. Anschließend informierte ein Reporter vor Ort, dass der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle verstorben ist. Daraufhin beendete die ARD ihre Übertragung, das Rennen wurde jedoch fortgesetzt. (asc)