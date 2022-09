Kuriose Plakat-Suche nach dem Mann aus dem Zug: Frau gibt nicht auf

Teilen

Wer ist der Mann? Mit diesem öffentlich ausgehängten Plakat sucht „Mila“ einen Reisenden, in den sie sich verguckt hat. © Andreas Rother/wa.de

Im Zug hat sich eine Frau in einen Backpacker verguckt - den sie anschließend mit hohem Aufwand suchte. Bislang ohne Erfolg, aber aufgeben will sie noch nicht.

Mehr zum Thema Schmetterlinge im Bauch: Von der kuriosen Suche einer Frau nach dem Mann aus dem Zug

Hamm - Liebe auf den ersten Blick? Kann sein. Eine Frau hat sich jedenfalls während einer Zugfahrt in Nordrhein-Westfalen in einen Backpacker verguckt und will ihn in Hamm finden. Von der kuriosen Suche einer Frau nach dem Mann aus dem Zug erzählt wa.de.

Die Frau hatte in der Fußgängerzone in Hamm A4-Plakate platziert, um den Mann zu finden - sie hatte ihn vorher fotografiert. Passiert ist bislang nichts. Die Hoffnungen, den Reisenden über die Plakat-Aktion zu finden, seien nicht groß. Aufgeben will sie aber nicht, wie sie im Gespräch mit wa.de erzählt.