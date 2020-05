RKI-Studie in Kupferzell läuft: Aber warum werden keine Kinder getestet?

In einer mobilen Coronavirus-Teststation werden in Kupferzell (Region Heilbronn-Franken) rund 2.000 Freiwillige untersucht.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) startet in Kupferzell eine Studie zum Coronavirus. Kinder werden bei den Tests aber nicht berücksichtigt.

Kupferzell - Die Gemeinde Kupferzell in der Region Heilbronn-Franken ist einer der großen Hotspots in der Coronavirus-Pandemie*, den Experten jetzt in einer Studie genauer unter die Lupe nehmen wollen. Seit Mittwoch testet das Robert-Koch-Institut dort in eigens eingerichteten Teststationen rund 2.000 Freiwillige.

Untersucht werden aber ausschließlich Erwachsene. Kinder und Jugendliche werden vorerst nicht berücksichtigt - aber warum? Diese Frage beantwortet Studienleiter Professor Thomas Lampert in einem echo24.de-Artikel*, der alle wichtigen Informationen zur RKI-Studie in Kupferzell zusammenfasst.

