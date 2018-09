Kühllastwagen kracht in Bürogebäude - Fahrer tot

In Hamburg ist ein LKW in ein Bürogebäude gekracht. Der Fahrer verstarb im Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher noch nicht bekannt.

Hamburg - Nach einem Verkehrsunfall in Hamburg, bei dem ein Kühllastwagen in ein Bürogebäude gekracht war, ist der Fahrer gestorben. Retter und Notarzt hätten versucht, den Mann zu reanimieren, er sei jedoch wenig später im Krankenhaus für tot erklärt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Vermutlich habe der Fahrer eine Vorerkrankung gehabt, diese könne auch zu dem Unfall geführt haben. Das Alter des Mannes war nicht bekannt. Der Transporter war an einer Straßenkreuzung in das Bürogebäude gekracht und mit dem Fahrerhaus in einem Säulengang steckengeblieben. Statiker untersuchten das Haus auf Einsturzgefahr.

dpa