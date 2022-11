Kritik an Beleuchtung vom Kanzleramt: „Müsste man mal ernsthaft erläutern“

Von: Anika Zuschke

Das Bundeskanzleramt wird nachts auch zu Zeiten der Energiekrise noch teilweise beleuchtet – das sorgt für Kritik. (Archivbild) © blickwinkel/Imago

Deutschland spart Energie: Unnötige Beleuchtung wird ausgeschaltet und Heizungen heruntergedreht – nur beim Bundeskanzleramt nicht. Das sorgt für Kritik.

Berlin – Die gesamte Bevölkerung in Deutschland wird aktuell zum Energiesparen angehalten, damit die Republik ohne Gasmangel über den Winter kommt und um die Unabhängigkeit von russischem Gas zu fördern. Dafür wird die Straßenbeleuchtung in vielen Städten früher gedimmt und die Heizungen in öffentlichen Gebäuden heruntergefahren. Doch das Bundeskanzleramt scheint von diesen Maßnahmen ausgenommen zu sein. Dort gehen die Lichter nachts nicht gänzlich aus – was für Kritik sorgt.

Bundeskanzleramt wird trotz Energiekrise weiter beleuchtet – „Schmeckt nach Doppelstandards“

Begründet wird die nächtliche Beleuchtung des Kanzleramtes mit der Sicherheit. Insbesondere aus Gründen der Verkehrssicherheit könne die Außenbeleuchtung nicht vollständig abgeschaltet werden, sagte ein Regierungssprecher am Freitagabend, 11. November 2022, auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Außen- und Innenbeleuchtung werde demnach aber in den Nachtstunden reduziert.

In der Politik sorgt dieses Vorgehen für Kritik: „Haben die wirklich Angst, dass ein Pkw-Fahrer das Bundeskanzleramt übersieht und da reinfährt? Das müsste man mir zumindest mal ernsthaft erläutern“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion, Christian Leye, zur Welt am Sonntag. Ihm zufolge schmecke das Ganze nach Doppelstandards.

Auch der CDU-Abgeordnete Carsten Müller forderte im Gespräch mit der Zeitung: „Es gehört dazu, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen.“

Kritik an Beleuchtung vom Bundeskanzerlamt wird laut – Energiesparmaßnahmen gelten für alle

Die Kritik ist nachvollziehbar, schließlich hat das Kabinett zum 1. September 2022 neue Energiespar-Maßnahmen beschlossen, an die sich in öffentlichen Gebäuden gehalten werden muss. Dazu gehört, dass die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden und Denkmälern aus rein ästhetischen oder repräsentativen Gründen ausgeschaltet werden muss, auch Werbeanlagen werden nicht mehr beleuchtet.

Zudem sollen alle „öffentlichen Liegenschafen – Krankenhäuser und soziale Einrichtungen natürlich ausgenommen – nur noch auf 19 Grad geheizt werden“, verkündete Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im August. Die Verwaltung in Berlin geht der Berliner Zeitung zufolge mit gutem Beispiel voran, dort wird die Heizung deutlich heruntergedreht. Wer friert, darf demnach im Zweifelsfall ins Homeoffice.

Deutschland spart auch in der Vorweihnachtszeit Energie – warum das Kanzleramt nicht?

Sogar auf Weihnachtsmärkten in Berlin und Brandenburg wird die atmosphärische Beleuchtung aus Energiespar-Gründen reduziert. Die Bürger Deutschlands geben sich demzufolge alle Mühe, den Energieverbrauch auf ein nötiges Maß zu schmälern – die scheinbar unnötige Beleuchtung des Kanzleramts stößt deswegen aus verständlichen Gründen übel auf.