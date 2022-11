Krefeld: Radfahrer auf offener Straße erschossen - Täter noch auf der Flucht

Von: Martina Lippl

Polizei-Großeinsatz in Krefeld: Radfahrer (42) auf offener Straße erschossen. © Alex Forstreuter/dpa

Schüsse mitten in der Stadt. In Krefeld (NRW) ist ein Mann am Montagabend auf offener Straße erschossen worden.

Krefeld – „Es gab eine Schussabgabe auf der Garnstraße. Eine Person ist verstorben“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Details nannte er nicht, sondern verwies auf eine Stellungnahme am Dienstag. Die Ermittlungen liefen.

Wie die Bild berichtet, sollen in Krefeld in NRW auf einen Radfahrer Schüsse in der Innenstadt abgegeben worden sein. Bei dem Opfer soll es sich um einen Albaner handeln. Der Täter sei noch auf der Flucht. (dpa/ml)