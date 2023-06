Asiatische Tigermücke in Deutschland: Die Symptome im Überblick - Kann man sich impfen lassen?

Von: Teresa Toth

Die Asiatische Tigermücke hat sich rasant ausgebreitet. Sie kann Viren übertragen, die potenziell tödliche Krankheiten auslösen. Ist ein Schutz möglich?

Bremen – Die Asiatische Tigermücke tritt immer häufiger in Deutschland auf. Ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet ist der Asiatisch-Pazifische Raum, von dem aus sie sich in den vergangenen Jahrzehnten rasch über fast alle Kontinente ausgebreitet hat – in erster Linie aufgrund von passiver Verschleppung durch Menschen, etwa durch internationalen Warenhandel. Die Mücke, die sich mit ihren weißen Streifen auf Körper und Beinen von den einheimischen Exemplaren unterscheidet, kann Überträger verschiedener Krankheiten und Viren sein: Das Bundesumweltamt geht von einem Übertragungspotenzial aus, das mehr als 20 Viren umfasst. Zumindest vor einem Virus können sich Menschen jedoch schützen.

Übertragbare Viren Krankheiten West-Nil-Virus West-Nil-Fieber Zika-Viren Zika-Fieber Chikungunya-Viren Chikungunya-Fieber Dengue-Viren Dengue-Fieber

Seit Ende 2022 gibt es einen Impfstoff gegen ein Virus, das die Tigermücke überträgt

Gefährlich können in erster Linie die West-Nil-, Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren werden. Überträgt die Tigermücke diese durch einen Stich auf den Menschen, verursachen sie unterschiedliche Krankheiten mit teils lebensbedrohlichen Symptomen. Dengue-Viren lösen etwa die Infektionskrankheit Dengue-Fieber aus, bei der Betroffene unter Fieber, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen und einem vorübergehenden Hautausschlag leiden.

Nach Angaben des Sozialministeriums nimmt die Krankheit in ungefähr einem bis fünf Prozent der Fälle einen schweren Verlauf. Innere Blutungen und ein Schock seien möglich, wodurch es zu einem tödlichen Ausgang kommen kann. Ein Risiko besteht vor allem dann, wenn es sich um eine erneute Infektion handele. Seit Ende 2022 gibt es einen neuen Impfstoff, mit denen sich Menschen vor der gefährlichen Krankheit schützen können.

Die Asiatische Tigermücke ist grundlegend schwarz, mit weißen, prägnanten Streifen auf Körper und Beinen. © Ennio Leanza/dpa

Asiatische Tigermücke: Die Nebenwirkungen des Impfstoffs seien gering

Wie das Paul-Ehrlich-Institut, das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, erklärt, habe die Europäische Kommission den Impfstoff des Pharmaunternehmens Takeda im Anfang Dezember vergangenen Jahres genehmigt. Seit Februar 2023 ist das Mittel Qdenga in Deutschland verfügbar. Zuvor gab es zwar bereits den 2018 zugelassenen Impfstoff Dengvaxia, dieser war jedoch lediglich für Menschen zwischen 9 und 45 Jahren zugelassen. Der neue Impfstoff bietet nun auch Kleinkindern ab 4 Jahren sowie Erwachsenen über 45 Jahren Schutz. Eine Vorsorge ist vor allem deshalb wichtig, da es bislang keine gezielte Therapie gegen das von Tigermücken übertragene Dengue-Fieber gibt.

Symptome bei Dengue-Fieber auf einen Blick

Fieber

Ausschlag

Kopf-, Muskel-, Glieder-, Knochen- oder Gelenkschmerzen

Innere Blutungen

Schock

Das Impfschema des Qdenga-Impfstoffs umfasst zwei Injektionen, die im Abstand von drei Monaten unter die Haut des Oberarms gespritzt werden. Einem Bericht der Europäischen Arzneimittelagentur (European Medicines Agency, EMA) zufolge habe sich der Impfstoff als sehr wirksam erwiesen. Mögliche Nebenwirkungen der Impfungen – Rötung an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, allgemeines Unwohlsein und Schwäche – sind in der Regel leicht und klingen nach wenigen Tagen ab.

Sozialministerium empfiehlt Schutz vor Stichen der Tigermücken

Neben einer Impfung besteht der wichtigste Schutz darin, Stiche der Asiatsichen Tigermücke zu vermeiden. Da die Mücken laut Sozialministerium tagaktiv sind, empfiehlt sie, langärmlige Kleidung zu tragen und ein Mückenschutzmittel zu verwenden. Um sich nachts zu schützen, könne ein Moskitonetz sinnvoll sein. Dies sei vor allem bei Reisen in Risikogebiete, etwa in Länder in Südostasien, sinnvoll.

Asiatische Tigermücken auch in Deutschland die gefährlichen Viren übertragen. Da sie den Erreger aber nicht von Natur aus in sich trägt, sondern zunächst einen infizierten Menschen stechen muss, ist die Chance, sich in Deutschland zu infizieren, geringer als in Ländern, in denen Dengue-Fieber verbreiteter ist. Doch nach Angaben des RKI-Chefs sorgt auch der Klimawandel dafür, dass Tropenkrankheiten in Deutschland zunehmen.

Neben Mücken können auch Zecken lebensbedrohliche Viren übertragen. Nach Angaben von Experten weiten sich die Risikogebiete immer mehr aus. (tt)