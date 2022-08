Komet rast auf Sonne zu – wie er beobachtet werden kann

Bereits seit 2017 beobachten Wissenschaftler von Hawaii aus den Kometen C/2017 K2, der auf die Sonne zurast. Doch so richtig interessant wird der Himmelskörper erst jetzt.

Bremen – Bereits seit mehr als fünf Jahren, genauer gesagt seit dem 21. Mai 2017, wird der Komet C/2017 K2 beobachtet. Entdeckt worden war der Komet durch den Astronomen Richard Wainscoat von der Universität Honolulu auf der us-amerikanischen Inselkette Hawaii. Durch das dortige PanStarrs-Teleskop, das seit 2010 zur kontinuierlichen Beobachtung des Sternenhimmels im Einsatz ist, entdeckte der Wissenschaftler das Objekt. Seit Mitte Juli befindet sich der Komet C/2017 K2 in Erdnähe und kann relativ problemlos beobachtet werden und das noch einige Monate. Auch der Komet UN271, immerhin ein 150-Kilometer-Ungetüm, ist derzeit auf dem Weg zur Sonne.

Komet C/2017 K2 rast auf Sonne zu: Entdeckt, als Himmelskörper noch 2,4 Milliarden Kilometer entfernt war

Dabei galt K2, als er durch den Wissenschaftler Wainscoat entdeckt worden war, als der am weitesten entfernte Komet, der sich auf dem Weg ins Innere unseres Sonnensystems befand. Da war der Komet C/2017 K2 noch irgendwo zwischen den Umlaufbahnen von Uranus und Saturen. Also rund 2,4 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Aktuell ist K2 bereits im Inneren unseres Sonnensystems angekommen und hat mit 270 Millionen Kilometern den erdnächsten Punkt erreicht. Näher soll er laut den Wissenschaftler nicht an die Erde herankommen.

Mit einem kleinen und handelsüblichem Teleskop soll sich der Komet problemlos beobachten lassen. (Symbolbild) © Patrick Pleul

Stattdessen rast K2 unvermindert weiter auf die Sonne zu. Das Perihel, also den sonnennächsten Punkt, soll der Komet C/2017 K2 kurz vor Weihnachten am 19. Dezember 2022 erreichen. Für Bewohner und Astro-Fans unserer Breitengrade der Erde, also der Nordhalbkugel, bedeutet das: Mit einem kleinen, handelsüblichem Teleskop kann der Komet problemlos beobachtet werden. Und das noch den gesamten Sommer über.

Doch wer jetzt denkt, dass der erdnächste Punkt die beste Gelegenheit war, um den Kometen C/2017 K2 zu beobachten, der irrt. Durch den Supermond am 14. Juli 2022 war der Himmel nämlich so hell erleuchtet, dass der Komet C/2017 K2 kaum zu sehen war. Inzwischen ist er aber wieder besser zu sehen.

Komet C/2017 K2 rast auf Sonne zu: Beobachtungen nach Anbruch der Dunkelheit möglich

Beobachtet werden kann der Komet C/2017 K2, kurz K2, nach Anbruch der Dunkelheit mit Blickrichtung Süden. Derzeit befindet er sich im Sternbild Skorpion in der Nähe des Stern Acrab. Gegen Mitte September steigt er in der Dunkelheit nicht mehr weit genug über den Horizont, um noch gut beobachtet werden zu können. Um die tagesgenaue Position des Kometen zu ermitteln, bieten sich kostenlose Astronomie-Programme und -Apps wie „Stellarium“, „SkySafari“ oder „Star Walk“ an.

Mit einem kleinen Teleskop lässt sich ein unscharfer Lichtfleck entdeckten, der rund um den Kern des Himmelskörpers scheint. Der Dunst und Staub, die sogenannte Koma, ist dabei wesentlich größer als bei anderen Kometen. Wer etwas Glück hat bei der Beobachten, kann also den gesamten Schweif des Himmelskörpers sehr gut erkennen. Ein traumhafter Anblick.

Mit dem Teleskop PanStarrs auf Hawaii entdeckte der Wissenschaftler Richard Wainscoat von der Universität Honolulu den Himmelskörper. © Rob Ratkowski/dpa

Kometen sind wie Asteroiden Überreste der Entstehung des Sonnensystems und bestehen aus Eis, Staub und lockerem Gestein. Sie bildeten sich in den äußeren, kalten Bereichen des Sonnensystems (überwiegend jenseits der Neptunbahn), wo die reichlichen Wasserstoff- und Kohlenstoff-Verbindungen zu Eis kondensierten.

Komet C/2017 K2 rast auf Sonne zu: Auffälligstes Zeichen ist der lange Schweif

In Sonnennähe ist der meist nur wenige Kilometer große Kometenkern von einer diffusen, nebeligen Hülle umgeben, die Koma genannt wird und eine Ausdehnung von zwei bis drei Millionen Kilometern erreichen kann. Kern und Koma zusammen nennt man auch den Kopf des Kometen. Das auffälligste Kennzeichen der von der Erde aus sichtbaren Kometen ist jedoch der Schweif. Er bildet sich erst ab einer Sonnenentfernung unter zwei Astronomischen Einheiten (etwa drei Milliarden Kilometer), kann aber bei großen und sonnennahen Objekten eine Länge von mehreren 100 Millionen Kilometern erreichen. Meistens sind es aber nur einige zehn Millionen Kilometer.

