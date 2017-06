Koffer mit Schmuck im Wert von 20 000 Euro am Bahnsteig gestohlen

Unglaublich! Eine ältere Dame hatte am Bahnhof in Fulda tatsächlich einen Koffer mit Schmuck im Wert von 20 000 Euro dabei! Und der wurde ihr gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Fulda - Einer 74-jährigen Frau ist am Bahnhof in Fulda nach eigenen Angaben ein Koffer mit Schmuck im Wert von 20 000 Euro gestohlen worden. Die Frau sei am Montag auf dem Weg von Stuttgart nach Hamburg gewesen und habe in Fulda auf einen Anschlusszug gewartet, teilte die Polizei Kassel am Dienstag mit. Während der 30-minütigen Wartezeit am Bahnsteig hätten die Täter zugeschlagen und der Frau das Gepäck gestohlen. Die Polizei Kassel sucht nach Zeugen.

dpa

