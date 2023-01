König Charles III. kommt in Kürze nach Deutschland – Besuch in zwei Städten geplant

Von: Felix Busjaeger

König Charles III. von Großbritannien kommt nach Hamburg. Für ihn steht im Mai die Krönung an. (Archivbild) © Aaron Chown/Pool PA/AP/dpa

Royaler Besuch in Deutschland: Im kommenden März wird Charles III. von Großbritannien erwartet. Es ist sein erster Besuch als König.

Hamburg/London – Der König kommt: Wenige Monate nachdem Charles III. den britischen Thron seiner Mutter übernommen hat, steht offenbar ein Besuch in Deutschland an. Wie der Stern zuerst berichtet hat, wird Charles zunächst am 27. März zu seinem ersten Staatsbesuch in Frankreich erwartet. Vom 29. bis zum 31. März wird der britische Monarch demnach Berlin und Hamburg besuchen. Wie es weiter heißt, sei auch eine mögliche dritte Station in Ostdeutschland im Gespräch. Das berichtet 24hamburg.de.

König Charles III. kommt nach Hamburg: Besuch findet noch vor offizieller Krönung statt

Seit seinem ersten Besuch im Jahr 1962 war Charles III. insgesamt mehr als 30-mal in Deutschland. Sein bisher letzter Besuch in Hamburg liegt dabei knapp 35 Jahre zurück: In Begleitung seiner damaligen Ehefrau Prinzessin Diana kam er am 6. November 1987 in die Hansestadt. Erst vor kurzem äußerte Sohn Prinz Harry Zweifel am Tod von Diana. Seinen bisher letzten Deutschlandbesuch absolvierte Charles im November 2020 – zum Volkstrauertag

Der nun geplante Besuch des britischen Königs in Deutschland findet noch vor der offiziellen Krönung statt, die für den 6. Mai geplant ist. Wie die Bild schreibt, habe der Buckingham-Palast den Bericht bisher nicht kommentiert. Reisepläne würden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, hieß es von einer Sprecherin. Während seines Staatsbesuchs wird der Nachfolger von Queen Elizabeth II. von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen und begleitet. Mehr in Kürze