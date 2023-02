Wetter an Karneval in Köln und Düsseldorf: Kommt Sturm am Rosenmontag?

Von: Nadja Pohr

Teilen

Karnevalisten aus Köln und Düsseldorf freuen sich auf die Karnevalswoche. Ein wichtiger Aspekt rund um Weiberfastnacht und Rosenmontag spielt dabei das Wetter.

Köln – Karnevalsfans aus Köln und Düsseldorf können es kaum noch erwarten: Am Donnerstag (16. Februar) beginnt der Straßenkarneval mit Weiberfastnacht. Einer der Höhepunkte bildet dann auch die Umzüge am Rosenmontag. Eine wichtige Rolle spielt beim Treiben rund um den Karneval in Köln und Düsseldorf natürlich auch das Wetter.

Nach aktuellen Wettervorhersagen sieht es nach einem trockenen Rosenmontag 2023 aus. (Archivfoto) © IMAGO/Christoph Hardt

Wetter an Karneval in Köln und Düsseldorf: Kommt der Sturm am Rosenmontag?

An Weiberfastnacht werden entlang des Rheins Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad erwartet. Größtenteils soll es trocken bleiben, vereinzelt blickt auch die Sonne durch die Wolken. „Also optimales Wetter für den Altweiber-Donnerstag oder Schwerdonnerstag“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Diese Prognosen machen den Karnevalisten Hoffnung.

Doch bereits am Freitag (17. Februar) soll es stürmisch werden. Droht es somit auch für den Rosenmontag windig zu werden? Für den Rosenmontagszug wäre das der Super-GAU, denn ist es zu stürmisch, müssten die Karnevalszüge abgesagt werden. Das ist bereits das ein oder andere Mal in der Vergangenheit passiert, zuletzt waren die Schull- und Veedelszöch im Kölner Karneval 2020 betroffen.

Aber wie sieht es in diesem Jahr aus? Am Karnevalsfreitag 2023 ändert sich das Wetter und gestaltet sich zum Teil stürmisch und regnerisch. Das deutsche Wettermodell sagt für den Abend starke Orkanböen an der Nordseeküste voraus. Eine kleine Entwarnung für den Düsseldorfer und Kölner Karneval gibt es: „Der Schwerpunkt ist eher hier im Norddeutschen-Raum und hier im Südwesten und Westen, wo es so richtig rund geht mit dem närrischen Treiben, da wird es zwar windig werden, aber das große Sturmpotenzial bleibt erstmal außen vor“, sagt Dominik Jung.

Wetter an Karneval: So sind die Prognosen für Köln und Düsseldorf ► Prognose für Weiberfastnacht 2023: Zwischen 4 und 11 Grad. Gefühlt zwischen 8 und 10 Grad. Tagsüber bewölkt, abends leichter Regen. ► Prognose für Karnevalsfreitag 2023: Zwischen 11 und 13 Grad. Gefühlt zwischen 6 und 11 Grad. Tagsüber leichter Regen und stürmische Böen, abends wolkig und windig. ► Prognose für Karnevalssamstag 2023: Zwischen 9 und 10 Grad. Gefühlt zwischen 3 und 7 Grad. Tagsüber leichter Regen, abends wolkig. ► Prognose für Karnevalssonntag 2023: Zwischen 9 und 10 Grad. Gefühlt zwischen 4 und 7 Grad. Tagsüber und abends wolkig. ► Prognose für Rosenmontag 2023: Zwischen 6 und 9 Grad. Gefühlt zwischen 3 und 7 Grad. Tagsüber leicht bewölkt. ► Prognose für Veilchendienstag 2023: Zwischen 3 und 9 Grad. Gefühlt zwischen 0 und 7 Grad. Tagsüber leicht bewölkt. Quelle: Wetter.com, Stand: 13. Februar 2023

Karneval 2023 in Köln: Das Wetter für den Rosenmontag in Köln

Das Wetter soll sich laut der Vorhersage des Diplom-Meteorologen über das Wochenende wieder beruhigen. Für den Rosenmontagszug 2023 in Köln sieht es nach freundlichen Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad aus. Teilweise gibt es zwar dichte Wolken, es sieht jedoch dennoch nach einem trockenen Rosenmontag aus. Zum Veilchendienstag wird „viel Sonnenschein, wenige Wolkenfelder, wenig Dunst, wenig Hochnebel“ erwartet, sagt Jung. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 16 Grad.

Karneval 2023: Das Wetter für Rosenmontag in Düsseldorf

Und nicht nur in Köln soll das Wetter an Rosenmontag mitspielen. Auch für den Rosenmontagszug 2023 in Düsseldorf sieht es gut aus. Eine erste Prognose: zwischen 6 und 9 Grad. Außerdem soll es „leicht bewölkt“ sein. Laut wetter.net sollen einzelne Windböen bis zu 29 km/h stark sein. Das entspricht auf der Beaufort-Skala Stufe 5 von 13.

Kein Winterwetter an Karneval in Köln und Düsseldorf erwartet

Ein Blick auf die Ensemble-Vorhersagen des europäischen Wettermodells zeigt darüber hinaus, dass an Karneval in Köln und Düsseldorf nicht mit einem überraschenden Wintereinbruch zu rechnen ist. Die Werte bis zum 28. Februar fallen sehr mild aus. „Zunächst Temperaturanstieg auf 10 bis 11 Grad, danach ein bisschen kühler mit Werten um die 5 bis 7 Grad“, erklärt Meteorologe Dominik Jung.

Der Zugleiter des Kölner Karnevals Holger Kirsch zeigte sich zuletzt bei einer Pressekonferenz bereits optimistisch, was das Wetter angeht. Er hoffte, dass der Wettergott Petrus für die Jubiläumssession in Köln ein Auge zudrücke – sein Wunsch scheint wohl erhört worden zu sein. (nap)