Kölner Kneipe legt für Karneval eigene Corona-Regeln fest

Die Bagatelle setzt am 11.11. auf besondere Corona-Regeln (Symbolbild). © Rolf Vennenbernd/dpa

Am 11.11. wird in Köln der Start in den Karneval gefeiert. Corona-Regeln gibt es nicht. Darum hat eine Kneipe in Köln nun eigene Corona-Regeln festgelegt.

Köln – In wenigen Wochen ist es so weit: In ganz Köln wird der Karnevalsauftakt groß gefeiert. Strenge Corona-Regeln von der Stadt oder dem Land gibt es bislang nicht. Die Bagatelle in der Südstadt hat darum nun eigene Corona-Regeln festgelegt. „Das kann man sich nicht schönreden. Wenn sich über Stunden viele Menschen auf engem Raum anschreien, fühlt sich das Virus wohl“, sagt Daniel Rabe, Inhaber der Bagatelle, gegenüber 24RHEIN.

24RHEIN informiert über die strengeren Corona-Regeln der einzelnen Gastro-Betreiber in Köln.

Die Angst: Während der Feier im Kölner Karneval infizieren sich zu viele Menschen mit dem Coronavirus. „Unsere Erfahrung ist es, dass sich letztes Jahr unglaublich viele Leute infiziert haben“, erklärt Rabe. (jw)