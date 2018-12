Schüsse auf 21-Jährigen in eigenem Auto - Polizei hat schlimmen Verdacht

Mordkommission ermittelt

Köln: 21-Jähriger in seinem Auto angeschossen - lebensgefährlich verletzt (Symbolbild)

Ein 21-Jähriger ist in Köln in seinem Auto angeschossen worden - er schwebt in Lebensgefahr. Nach mehreren Schüssen flüchteten die Täter vom Tatort.