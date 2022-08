Gewalt am Aachener Weiher in Köln: Streetworker über erschreckende Entwicklung

Der Aachener Weiher ist für viele ein schöner Rückzugsort inmitten der Großstadt Köln – doch nicht immer bleibt es dort friedlich. (Archivbild) © Marius Becker/dpa

Nach einem Streit am Aachener Weiher in Köln wurde zuletzt ein Mann (18) verletzt. Warum kommt es dort immer wieder zu Gewalt? Und von wem geht diese aus?

Köln – Der Aachener Weiher in Köln ist vor allem im Sommer ein beliebter Treffpunkt. Nicht immer ist die Atmosphäre dort aber friedlich. Immer wieder gab es Meldungen über Gewalt und Prügeleien. Auch am vergangenen Samstag, 13. August, eskalierte die Situation – ein 18-Jähriger wurde offenbar mit einem Teleskopschlagstock verletzt.

24RHEIN hat mit dem Streetworker Franco Clemens über den Hotspot am Aachener Weiher gesprochen.

Am Aachener Weiher in Köln habe sich laut Clemens eine ganz neue Szene aufgetan – erschreckend ist dabei besonders eine Entwicklung. Denn inzwischen würden viele Jugendliche und junge Erwachsene schneller zur Waffe greifen, während ein Streit früher noch eher mit den Fäusten ausgetragen wurde, sagt der Sozialarbeiter und Streetworker. (nb)