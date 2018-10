Geiselnahme in Köln: Verwirrung um angebliche Schüsse am Hauptbahnhof

Polizei prüft „Bedrohungslage“

Am Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben. Einsatzkräfte seien mit starken Kräften am Breslauer Platz, schrieb die Polizei am Montag auf Twitter. Noch ist vieles unklar.