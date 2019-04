Dicke schwarze Rauchwolke zieht über Shell-Raffinerie

Feuerwehr warnt Bevölkerung

+ © dpa / Tim Oelbermann Rußbildung über Raffinerie-Fackel in Köln sorgt für Aufregung. © dpa / Tim Oelbermann

Eine schwarze Rauchwolke versetzte am Freitagabend Bewohner in Köln in Angst und Schrecken. Die Feuerwehr rief die Bevölkerung auf Türen und Fenster geschlossen zu halten.