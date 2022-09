Köln: „Arsch Huh“ kehrt zurück – exakt 30 Jahre nach Chlodwigplatz-Konzert

Über 100.000 Menschen versammelten sich zu „Arsch Huh“ 1992 auf dem Chlodwigplatz – 2022 soll es dort ähnlich aussehen (Archivbild). © Roland Scheidemann/dpa

Die Kölner Initiative „Arsch Huh“ ruft am 9. November wieder etliche Menschen auf den Chlodwigplatz nach Köln, um gegen Rassismus und Extremismus zu demonstrieren.

Köln – Das erste Konzert der Kölner Initiative „Arsch Huh“ gegen Fremdenhass und Rassismus sowie für Toleranz ist bereits 30 Jahre her – das Thema aber leider aktueller denn je. Aus diesem Grund lassen die Initiatoren des ikonischen Konzerts am 9. November 1992 die Veranstaltung wieder aufleben und werden, wie damals, auf dem Chlodwigplatz in Köln erneut mit Musik demonstrieren.

24RHEIN verrät, was bislang über die Rückkehr von „Arsch Huh“ in Köln bekannt ist.

Beim Event 1992 waren mit den Höhnern, den Bläck Fööss, BAP oder Zeltinger die bekanntesten Bands und Künstler der Stadt aufgetreten, um ein friedliches Zeichen zu setzen. Das Programm für dieses Jahr ist noch nicht bekannt. (mo)