Richtig geparkt, trotzdem Knöllchen  - Autofahrer erst verwirrt, dann erfreut

Bad Rappenau - Knöllchen mal anders. Bei einer aktuellen Aktion bekommen Autofahrer ein Schreiben, obwohl sie richtig geparkt haben.

Beim Anblick eines Zettels in der Windschutzscheibe sind viele Autofahrer erst verwirrt.

Doch hinter dem Schrieb steckt keine Strafe.

Endlich einen freien Parkplatz gefunden, Auto abgestellt, vielleicht sogar noch Parkgebühr bezahlt oder die Parkscheibe aufs Amaturenbrett gelegt - doch was ist das? Beim Zurückkommen klemmt an der Windschutzscheibe trotzdem ein Knöllchen. Bei vielen Autofahrern könnte das derzeit für Verwirrung sorgen. Denn: Sie haben beim Parken absolut nichts falsch gemacht.

Richtig geparkt, trotzdem Knöllchen: Aktion verweist auf ernsten Hintergrund

Das Knöllchen der etwas anderen Art wird seit Mittwoch zum Beispiel im baden-württembergischen Bad Rappenau verteilt. Die kleinen Briefe an Richtigparker sind Teil der landesweiten Aktion "Vorsicht.Rücksicht-Umsicht". An dieser beteiligen sich neben Bad Rappenau auch weitere Städte. Autofahrer mögen zwar zunächst verwirrt sein, das dürfte aber schnell in Freude umschlagen.

+ Auch in Kehl wurden schon einmal die Knöllchen der anderen Art verteilt. © Stadt Kehl

Denn statt einer Strafe, gibt es ein Lob vom Ordnungsamt, wie der SWR berichtet. Der gelbe Flyer ist nämlich ein Dankeschön. Mit dabei: Gummibärchen für die, die ihr Auto korrekt abgestellt haben. Trotzdem verbirgt sich hinter der Aktion mit den positiven Knöllchen in Bad Rappenau ein ernster Hintergrund, wie echo24.de* berichtet.

