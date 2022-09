Knappheit bei Kohlensäure: Erste Brauerei muss Produktion einstellen

Knappheit bei Kohlensäure: Erste Brauerei muss Produktion einstellen © dpa/David Ebener

Wegen der gestiegenen Gaspreise wird die Kohlensäure knapp. Lesen Sie hier, warum Getränkehersteller in Schwaben und am Bodensee die Produktion stoppen müssen:

Ein unvorstellbarer Zustand ist eingetreten: Es gibt Lieferengpässe bei Kohlensäure, sodass das essentielle Gut in den Brauereien knapp wird. Wie mehrere Medien berichten, sind viele Getränkehersteller, unter anderem am Bodensee und Oberschwaben betroffen. Die Lage in Baden-Württemberg ist ernst.

HEIDELBERG24 verrät, bei welcher Brauerei die Kohlensäure-Knappheit sogar so schlimm ist, dass die Limonaden-Produktion eingestellt werden musste.

Zahlreiche Brauereien wissen derzeit nicht, ob sie ihre Getränkeproduktion einschränken oder gar einstellen müssen. Ein wichtiger Bestandteil für ihr Bier und andere Getränke fehlt ihnen: die Kohlensäure. Wie der SWR berichtet, gehen vielen Brauereien zur Zeit die Vorräte aus. (resa)