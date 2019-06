Klingel-Drama: Frau schreit um Hilfe - dann ihr packt Verfolger zu

Versuchtes Sexualdelikt in Hamburg

+ © picture alliance/Wolfgang Kumm/dpa In Hamburg kam es zu einem versuchten Sexualdelikt (Symbolbild) © picture alliance/Wolfgang Kumm/dpa

Zu einem versuchten Sexualdelikt kam es in Hamburg. Ein Mann folgte einer Hilfe suchenden Frau, drückte sie an die Wand und fasste sie an. Die Polizei fahndet nach dem Täter.