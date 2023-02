Klimaneutrales Fliegen bis 2050 – wie es laut Forschern gelingen kann

Von: Bona Hyun

Nichts ist klimaschädlicher als Fliegen. Forscher haben Methoden untersucht, wie der Flugverkehr bis 2050 CO₂-neutral werden kann. © Boris Roessler/dpa

Nichts ist klimaschädlicher als Fliegen. Laut Forschern gibt es mehrere Methoden, wie der Flugverkehr bis 2050 CO₂-neutral werden kann.

Berlin – Fliegen ist die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen. Bei einem Inlandsflug stößt ein Flugzeug laut dem Deutschlandfunk durchschnittlich 214 Gramm CO2 pro Person pro Kilometer aus. Trotzdem fliegen viele Menschen jährlich – selbst für kurze Strecken im eigenen Land. Insgesamt ist der Flugverkehr für mehr als 3 Prozent des globalen CO₂-Ausstoßes verantwortlich. Doch bis 2050 soll Fliegen CO₂-neutral sein, bis 2100 treibhausgasneutral. Ist das realistisch?

Klimaneutrales Fliegen bis 2050: Forscher sehen Einsparpotential bei Verbot von Kurzstreckenflügen

Laut Forschende der University of California, der Colorado School of Mines und der internationalen Agentur für erneuerbare Energien in Bonn gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man umweltfreundlicher fliegen kann. Das größte Einsparpotenzial ermittelten Forscher bei der Nachfrage an Flugreisen. Sinkt die Nachfrage, können bis zu 61 Prozent des Treibhausgasausstoßes im Vergleich zu einer ungebremsten Entwicklung vermieden werden.

Maßnahmen, die die Nachfrage sinken könnten, wären weniger Slots und ein Verbot von Kurzstreckenflügen, so Jakob Graichen, Forscher im Bereich Energie und Klimaschutz des Öko-Instituts in Berlin, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Zudem meint er, dass eine Abkehr von den aktuellen Steuerbefreiungen, insbesondere die Befreiung von der Kerosinsteuer und Mehrwertsteuer auf internationalen Strecken, hätten positive Effekte fürs Klima.

CO₂-neutraler Flugverkehr: Nachhaltige Treibstoffe können elementare Lösung sein

Eine weitere Möglichkeit, den Co2-Ausstoß beim Fliegen zu senken, wären energieeffizientere Technologien. Als Beispiel nennen die Forschenden beispielsweise Wasserstoff- oder batteriebetriebene Luftfahrzeuge. Eine weitere Reduktion der Flugemissionen könne erfolgen, indem bisherige Treibstoffe durch nachhaltigere Lösungen ersetzt werden.

Dazu zählt unter anderem Biotreibstoff. Doch da gebe es Herausforderungen in der Produktion. Vorkettenemissionen, mögliche Landnutzungskonflikte und Anforderungen an Nachhaltigkeit würden das Potenzial begrenzen, so Stefan Gösslin von der Lund University und Linnaeus-Universität in Kalmar in Schweden Zudem seien die Kosten für Biotreibstoffe sehr hoch. Auch synthetisch hergestellte Kraftstoffe könnten als umweltfreundlichere Antriebsquelle infrage kommen. Diese werden mittels Wasser und CO₂ hergestellt, das mithilfe von erneuerbaren Energien aus der Atmosphäre entnommen und anschließend in flüssigen Treibstoff verwandelt wird.

Forscher untersuchen, wie der Flugverkehr CO₂-neutral werden kann – wo die Grenzen der Studie liegen

Um langfristig die Klimaziele und eine Netto-Null-Emissionsbilanz zu erreichen, seien noch weitere Maßnahmen notwendig. Den Forschern zufolge müsse Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt werden, um zum Beispiel die Emissionen von Wasserdampf zu kompensieren. Diese sind im Flugverkehr unvermeidlich und machen einen noch größeren Anteil an der Klimaschädlichkeit aus als die CO₂-Emissionen. Dafür sind bereits Verfahren bekannt, wie Carbon Dioxide Removal (CDR). Dabei kann Kohlendioxid kann beispielsweise mit technischen Mitteln aus der Luft herausgefiltert und in den Boden gepumpt werden.

Experten merken bei den Studienergebnissen auch an, dass sie sehr hypothetisch sei, zumal es bislang keine funktionierende Wasserstofftechnologie gebe. Anthony Patt, Professor für Klimaschutz und ‑anpassung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich kritisiert, dass einige Aspekte, wie die Auswirkungen von Nicht-CO₂-Emissionen, zu stark vereinfacht werden. Nachhaltige Flugtreibstoffe hätten zudem wesentlich geringere Nicht-CO₂-Effekte haben als fossiler Flugtreibstoff, so Patt gegenüber dem RND.