Mann in Lederjacke schleift Klima-Aktivistinnen an den Haaren von der Straße

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Heftige Szenen beim Klima-Protest in Berlin im Stau auf der A100. Ein Mann packt zwei Frauen an den Haaren und schleift sie von der Straße.

Berlin – Am Montag sollte Berlin stillstehen. Das war das erklärte Ziel der „Letzten Generation“. Und die Gruppierung zog den Klimastreik durch. Bis zum Nachmittag herrschte Verkehrschaos und manche Autofahrer packte die Wut. Zahlreiche Videos tauchten im Internet auf, die zeigen, wie Aktivistinnen und Aktivisten heftig angegangen werden.

Attacke während Klima-Protest: Mann zerrt Klima-Aktivistinnen an den Haaren über die Straße

Im Stau auf der A100 ging ein Mann in Lederjacke extrem auf die Protestierenden los. Die „Letzte Generation“ hat ein Video von dem Vorfall bei Twitter geteilt. Es ist zu sehen, wie der Unbekannte mindestens einen Aktivisten an den Straßenrand wirft, zurück zur Blockade läuft und einen weiteren Aktivisten unsanft von der Straße bugsiert.

Anschließend läuft der Mann nochmal los und greift erneut ein. Er nähert sich zwei Frauen von hinten und packt sie an den Zöpfen. Er zieht sie mehrere Meter über den Asphalt, während die Aktivistinnen umherzappeln und wohl versuchen, die Schmerzen zu lindern, indem sie nach ihren eigenen Haaren und der Hand des Mannes greifen. Bevor er davonläuft, gibt der Mann in der Lederjacke noch einer der Frauen einen Stoß auf den Hinterkopf.

Zahlreiche Übergriffe beim Klimastreik in Berlin: „Letzte Generation“ spricht dennoch von viel Unterstützung

Die „Letzte Generation“ kommentiert den Vorfall und betont, dass sich die Protestierenden bewusst einem Risiko aussetzen. Sie wollen auf ihre Sache aufmerksam machen und sind bereit, Angriffe wie diesen hinzunehmen. „Auch, wenn es weh tut.“ In Charlottenburg fuhr ein Mercedes-Fahrer einem Aktivisten über den Fuß.

Trotz solcher brutalen Szenen erfährt die „Letzte Generation“ auch viel Unterstützung, wie Sprecherin Aimée van Baalen in einer Pressemitteilung mitteilt. Es gebe es viele positive Rückmeldungen: „Es ist deutlich zu spüren, dass hier gerade etwas in Bewegung kommt. Kinder winken uns zu, Radfahrer und Radfahrerinnen applaudieren und Passanten und Passantinnen beschenken uns sogar mit Schokolade.“ Fridays for Future kritisierte die Gruppe allerdings zuletzt. Große Aufmerksamkeit zog die „Letzte Generation“ mit einer Aktion auf einer Hochzeitsmesse auf sich. In einem Trauerzug trugen Aktivisten und Aktivistinnen Kindersärge durch den Saal.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Moritz Bletzinger sorgfältig überprüft.