Erste Details bekannt

Rund eine Stunde lang haben Klima-Kleber der Letzten Generation am Montag den Verkehr in Hannover blockiert. Ein Rettungswagen musste einen Umweg in Kauf nehmen.

Hannover - Aktivisten der Gruppierung Letzte Generation haben sich am Montagmorgen erneut am Deisterkreisel in Hannover auf der Straße festgeklebt und so knapp eine Stunde lang den Verkehr blockiert. Auch ein Rettungswagen des Rettungsdienstes der Region Hannover war auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn von der Verkehrsbehinderung betroffen und musste einen Umweg in Kauf nehmen. Der Zustand des Patienten im Rettungswagen verschlechterte sich nach Angaben der Regionalleitstelle dadurch nicht, berichtet Merkur.de.

Klima-Kleber blockieren Verkehr: Rettungswagen muss Umweg in Kauf nehmen

Insgesamt waren sieben Frauen und Männer an der Aktion beteiligt. Die Polizei befreite die festgeklebten Hände mithilfe von Öl vom Asphalt und trug die Demonstrantinnen und Demonstranten von der Straße. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr. Die Protestgruppe Letzte Generation organisiert seit Monaten Aktionen, eine davon fand vor zwei Wochen (6. Februar) ebenfalls am Deisterkreisel statt. Ihr Ziel ist, die Politik zu mehr Klimaschutz zu bewegen.