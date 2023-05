Klima-Kleber blockieren Berlin an Vatertag – „Nicht den geringsten Grund zum Feiern“

Von: Victoria Krumbeck

Auch am Vatertag gehen die Proteste der „Letzten Generation“ in Berlin weiter. Zahlreiche Straßen und Autobahnen werden blockiert.

Berlin/München – Wieder einmal blockiert die Klimagruppe „Letzte Generation“ die Straßen in Berlin. An Christi Himmelfahrt (18. Mai) sind rund 14 Standorte in der deutschen Hauptstadt betroffen. Bereits in den vergangenen Tagen kam es in Berlin immer wieder zu neuen Aktionen der Klimagruppe. Dabei klebten sich die Aktivisten nicht nur an die Straßen, sondern auch an Autoreifen von Autos. Der Urlaubsverkehr in Berlin stockt.

Letzte Generation blockiert Straßen in Berlin: Auch an Vatertag gehen die Proteste weiter

Seit Donnerstagmorgen gebe es an verschiedenen Standorten Protestaktionen, wie die Polizei mitteilte. Demnach sind unter anderem der Hauptbahnhof und die Stadtautobahnen A100 und AVUS betroffen. Eine Polizeisprecherin erklärte, Einsatzkräfte seien vor Ort und versuchten, die Blockaden aufzulösen. Nach Angaben der Klimagruppe möchten sie mit den Blockaden bewusst den Urlaubsverkehr aus der Stadt hinaus behindern.

Auf Twitter teilte die „Letzte Generation“ mit: „Es gibt an diesem Feiertag leider nicht den geringsten Grund zum Feiern, wenn unsere Kinder keine Aussicht auf eine lebenswerte Zukunft haben.“ Bilder zeigten, wie die Aktivisten auf der Straße mit Bannern sitzen oder ihre Hände auf dem Asphalt kleben.

Letzte Generation macht auf Klima-Probleme aufmerksam: „Nicht den geringsten Grund zum Feiern“

Mit dabei ist die Sprecherin der Klimagruppe, Carla Hinrichs. Sie protestiert wieder einmal auf den Straßen Berlins. „Wir sind diesen lebensbedrohlichen Veränderungen ja nicht komplett ausgeliefert, sondern wir stoßen sie selbst an, können die Eskalationsspirale also auch beenden“, sagte sie in einer Mitteilung der „Letzten Generation“.

Die Aktivisten der Klimagruppe „Letzte Generation“ versperren Bundesstraßen und Autobahnen in Berlin. © Screenshot Twitter/Letzte Generation

„Umgeben von Fluten, Dürren und Bränden feiern wir heute Vatertag. Diese Absurdität, diese Scheinheiligkeit halte ich nicht aus, deshalb sitze ich heute hier. Es gibt leider nicht den geringsten Grund zum Feiern, wenn mein Sohn keine Aussicht auf eine lebenswerte Zukunft hat“, erklärte ein weiterer Aktivist, der sich auf dem Hohenzollerndamm festgeklebt hat.

Das Kleben auf die Straße ist jedoch nicht die einzige Protestform, die die Klimagruppe wählt. Auf dem Berliner Kurfürstendamm beschmierten sie mehrere Luxus-Geschäfte mit Farbe. (vk/dpa)