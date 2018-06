Kleinkind stürzt aus dem zweiten Stock - Lebensbedrohliche Verletzungen 

In Gelsenkirchen ist am Montag ein Kleinkind aus einem Fenster im zweiten Stock gestürzt und hat sich schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Gelsenkirchen - Ein anderthalb Jahre altes Kleinkind ist am Montagabend in Gelsenkirchen aus dem Fenster im zweiten Stock eines Wohnhauses gefallen. Es habe dabei lebensbedrohliche Verletzungen erlitten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Mutter sei nach dem Vorfall im Stadtteil Rotthausen von einem Seelsorger betreut worden. Ob es sich bei dem Kind um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, wusste die Berufsfeuerwehr zunächst nicht.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Nicolas Armer (Symbolbild)