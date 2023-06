Tragisches Unglück in Hessen: Kleinkind stirbt in Auto - Von Vater versehentlich zurückgelassen?

Von: Sebastian Richter

Im Kreis Gießen kommt ein 18 Monate altes Kleinkind zu Tode. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Vater wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Wettenberg - Im Kreis Gießen hat sich ein tragischer Vorfall ereignet: Ein 18 Monate altes Kind ist in einem abgestellten Auto gestorben. Die Obduktion ergab, dass das Kleinkind an „akuter Überhitzung“ starb, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Gießen in einer gemeinsamen Mitteilung berichten.

Das tote Kleinkind wurde am Mittwochnachmittag (21. Juni) in einem Industriegebiet in Wettenberg gefunden. „Offenbar hatte der Vater den Jungen am Morgen versehentlich in seinem Fahrzeug zurückgelassen“, heißt es in der Pressemitteilung. Gegen den 37-jährigen Mann aus dem Kreis Gießen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung“ eingeleitet, heißt es weiter.

In Wettenberg stirbt ein Kleinkind in einem Auto an Überhitzung. © David Inderlied/dpa/Illustration

Kleinkind stirbt im Kreis Gießen: Details noch unklar

Details nannten Staatsanwaltschaft und Polizei zunächst nicht. Weitere Angaben zum tragischen Vorfall und den „persönlichen Verhältnissen der Beteiligten“ können derzeit „aus Pietätsgründen und zum Schutze der Familie des verstorbenen Kindes“ nicht gemacht werden, so die Pressemitteilung. (spr)

