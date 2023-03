Kleinflugzeug stürzt in Süddeutschland ab: Zwei Menschen sterben – Rettungskräfte vor Ort

Von: Katarina Amtmann

Ein Kleinflugzeug ist im Bayerischen Wald abgestürzt (Symbolbild). © IMAGO / Michael Kristen

Zeugen hatten ein kreisendes Flugzeug beobachtet, kurz darauf verschwand es im Bayerischen Wald. Rettungskräfte sind vor Ort.

Neuschönau - Im Bayerischen Wald ist am Mittwoch, 29. März ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei sind die beiden Insassen - zwei Männer - gestorben. Das sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern der Deutschen Presse-Agentur.

Zwei Personen sterben bei Flugzeugabsturz in Bayern

Die Absturzstelle ist den Angaben zufolge rund 500 Meter vom Nationalparkzentrum bei Neuschönau (Landkreis Freyung-Grafenau) im Bayerischen Wald entfernt. Trümmerteile des Flugzeugs lägen großflächig um die nur wenige Kilometer von der Grenze zu Tschechien gelegene Absturzstelle verteilt.

Zeugen hatten am Vormittag ein kreisendes Flugzeug beobachtet, das kurze Zeit später in einem Waldstück in der Nähe des Nationalparkzentrums verschwunden sein soll. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdiensten, Feuerwehren und örtlicher Bergwacht sind den Angaben zufolge vor Ort. Von wo aus das Flugzeug gestartet ist, sei bislang noch unklar, hieß es.

Nach Flugzeugabsturz in Bayern: Nationalparkzentrum Lusen bleibt geschlossen

Das Nationalparkzentrum Lusen wurden aufgrund des Absturzes am Mittwoch zunächst geschlossen, alle Führungen wurden abgesagt. Die Absturzstelle liegt demnach im Bereich des Tier-Freigeländes. Tiere oder Gehege kamen nach ersten Erkenntnissen der Polizei durch den Absturz nicht zu Schaden. Es seien auch keine Tiere entwichen. In dem rund 200 Hektar großen Freigelände können Besucher nach Angaben des Nationalparkzentrums etwa Luchse, Wölfe, Bären und andere Wildtiere besichtigen.(kam/dpa)

Im August 2022 war ein Jagdflugzeug nahe der bayerischen Grenze abgestürzt, der Pilot kam ums Leben.