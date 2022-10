Abwasser-Abfall wird Energie: Hamburg baut eine zweite Klärschlamm-Verbrennungsanlage

Der Klärschlamm aus dem Klärwerk wird in Hamburg verbrannt und so zu Energie umgewandelt. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Im Hamburger Hafen wird Klärschlamm verbrannt und dadurch Energie gewonnen. Eine zweite Anlage soll aus der in Hamburg die größte Deutschlands machen.

Hamburg – In Klärschlamm-Verbrennungsanlagen wird buchstäblich aus Abfall Energie gewonnen. Bei dem Prozess wird Klärschlamm, der Abfall der Wasserreinigung in Klärwerken, verbrannt. Dadurch entsteht Energie, die in Hamburg bereits das gesamte Klärwerk und das angrenzende Containerterminal im Hafen mit Strom und Wärme versorgt. Die zweite Verwertungsanlage für Rückstände aus der Abwasserbehandlung (VERA) ist ein Projekt von Hamburg Wasser, dem Abwasserzweckverband Südholstein und den Entsorgungsbetrieben Lübeck.

Welche Vorteile Hamburg durch eine zweite Klärschlamm-Verbrennungsanlage hat, verrät 24hamburg.de hier.

Gemeinsam investierten die drei Unternehmen 200 Millionen Euro in die neue Anlage, die in fünf Jahren fertig sein soll. Voraussichtlich 100.000 Megawatt Strom werden danach jährlich aus der Schlammverbrennung gewonnen und können weiter verwendet werden. Der Klärschlamm für die Anlage kommt aus Hamburg und Umgebung. Allein 1,5 Millionen Kubikmeter Klärschlamm fallen im Jahr in Hamburg an. Weitere Massen Klärschlamm kommen aus Schleswig-Holstein und auch die Entsorgungsbetriebe Lübeck werden in Zukunft 25.000 Tonnen Klärschlamm im Jahr nach Hamburg liefern.