Nach Bomben-Alarm in Duisburg: Großer Polizeieinsatz im Kreis Herford

Im westfälischen Kirchlengern haben Polizisten zahlreiche Wagen unter die Lupe genommen. Der Grund für den Einsatz lag jedoch etwa 200 Kilometer entfernt.

Bomben-Attrappe löst Großeinsatz aus

Polizeikontrollen in Kirchlengern

Weitere Orte betroffen

Kirchlengern/Duisburg – Wegen einer Bomben-Attrappe in einem Einkaufszentrum in Duisburg, fanden am Montagabend umfangreiche Polizeikontrollen in Kirchlengern statt, berichtet owl24.de*. Die Beamten, die mit Maschinenpistolen bewaffnet waren, nahmen zahlreiche Fahrzeuge auf der B239 unter die Lupe. Betroffen war vor allem die Hüller-Kreuzung.

Polizeikontrollen in Kirchlengern nach Bomben-Alarm

In Höhe eines Blitzers am Ortseingang in Kirchlengern standen ebenfalls Polizisten, die reihenweise Fahrzeuge herauswinkten. Der Großeinsatz war offenbar angeordnet worden, weil in einem Einkaufszentrum in Duisburg gegen 19 Uhr eine Bomben-Attrappe gefunden wurde.

Wie die Beamten weiter mitteilten musste der Einsatzort in Duisburg geräumt werden. Gegen 0.00 Uhr wurde schließlich ein schwarzer Koffer geöffnet. Darin wurde schließlich die Bomben-Attrappe entdeckt. Zahlreiche Verkehrsknotenpunkte, wie der in Kirchlengern, wurden anschließend von den Ermittlern kontrolliert. Im Zuge dessen konnte am Montagabend, gegen 22.30 Uhr in der Nähe von Amsterdam ein Mann verhaftet werden. Der Beschuldigte ist kein ungeschriebenes Blatt und polizeilich bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

