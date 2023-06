„Gewalt, Alkoholkonsum und Rauchen“: Pumuckl laut Amazon Prime erst ab 12 Jahren geeignet

Von: Christian Einfeldt

Erst ab zwölf Jahren geeignet? Amazon Prime empfiehlt bei Pumuckl eine Alterskontrolle. © IMAGO / United Archives

Laut Amazon Prime ist die Kult-Serie Pumuckl erst ab zwölf Jahren geeignet. Als Gründe nennt der Streaming-Anbieter „Gewalt, Alkoholkonsum und Rauchen“.

München – Sie gilt als eine der bekanntesten Kinderserien, hat ganze Generationen geprägt und soll nun auch den Jüngsten zur Verfügung gestellt werden. Amazon Prime bietet die Folgen der Kult-Serie rund um Pumuckl und Meister Eder zum Streamen an. Dabei empfiehlt der Streaming-Dienst eine Alterskontrolle, die die Community verwundert. Laut Amazon muss man für Pumuckl mindestens zwölf Jahre alt sein. Als Gründe gibt das Unternehmen Gewalt und den Konsum von Alkohol und Zigaretten an.

„Gewalt, Alkoholkonsum und Rauchen“: Pumuckl laut Amazon Prime erst ab 12 Jahren geeignet

Erstmals am 21. Februar 1962 als Hörspiel ausgestrahlt, zählt Pumuckl mittlerweile seit über 60 Jahren zu den beliebtesten Kinderserien aus Deutschland. Bücher und ein Kinofilm bestätigen den Kultstatus, den Pumuckl bis heute genießt. Die Blaupause, auf die sich noch heute viele Kinder der 80er Jahre berufen, kam 1982: die Erstausstrahlung der Fernsehserie Meister Eder und sein Pumuckl.

In der Hauptrolle als Meister Eder, der 1993 verstorbene Münchner Gustl Bayrhammer, der in seiner Schreiner-Werkstatt eines Tages auf Kobold Pumuckl trifft. Gemeinsam erleben sie viele Abenteuer – die für die potenzielle Zielgruppe über Amazon Prime jedoch nur eingeschränkt zu sehen sind. Unter den Schlagwörtern „Gewalt, Alkoholkonsum und Rauchen“ gibt Prime „Hinweise zum Inhalt“ an, die die Entscheidung legitimieren sollen: Pumuckl darf man demnach erst im Alter von zwölf Jahren sehen. Fans haben für diese Einstufung nur wenig Verständnis.

„Lächerlich“: Pumuckl-Altersfreigabe stößt im Netz auf Verwunderung

Die Altersfreigabe für Pumuckl, der bald in München eine eigene Ampel bekommen könnte, kommt für viele überraschend. Unter dem Beitrag der Facebook-Seite „Drehorte München“, die als Erstes über den Umstand berichtet hatte, heißt es etwa: „Dann sollten sich die Leute eher über heutige Filme mal Gedanken machen, ab wann sie die freigeben“. Es sei „lächerlich“, schreibt ein anderer. „Das waren noch wertvolle Sendungen, bei denen man was lernen konnte.“

Ein anderer User schreibt: „Als Pumuckl sich noch zum Frühstück Bier reingeorgelt hat, war die Welt noch in Ordnung“. Ob Familien aus den von Amazon genannten Gründen jetzt auf Pumuckl und seine Abenteuer verzichten werden? Wohl eher nicht. Wie unter anderem stern.de berichtet, ist mit „Neue Geschichten vom Pumuckl“ ohnehin noch für 2023 die Fortsetzung der Münchner Kult-Serie geplant. Die Rechte für die Ausstrahlung sicherte sich Streaming-Anbieter RTL+ – voraussichtlich ohne eine Altersbeschränkung ab zwölf Jahren. In einer Mitteilung vom 13. Juni 2023 schreibt RTL: „Das wird ein Spaß für die ganze Familie“.

