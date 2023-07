Kind verschwindet während Kita-Übernachtung – „Erst am nächsten Morgen wurde ihr Fehlen bemerkt“

Von: Veronika Schade

Bei einer Kita-Übernachtung in Offenbach verschwindet ein Kind, die Erzieherinnen kriegen nichts mit. Die Mutter erstattet Anzeige wegen Verletzung der Aufsichtspflicht.

Offenbach - Eigentlich war es eine Nacht, auf die sich Tiziana Pangrazzi und ihre Tochter gefreut hatten. Das Mädchen sollte, wie es in vielen Einrichtungen Tradition zum Abschluss der Kindergartenzeit ist, mit den anderen Vorschulkindern in einer Kita in Offenbach übernachten. Doch der Schrecken infolge dessen, was dann passiert ist, sitzt beiden noch in den Gliedern.

Nachts gegen halb eins stand meine Tochter plötzlich vor der Haustür. In Pyjama und ohne Schuhe.

Missglückte Kita-Übernachtung: Kind stand in Pyjama und ohne Schuhe vor der Haustür

„Nachts gegen halb eins stand meine Tochter plötzlich vor der Haustür. In Pyjama und ohne Schuhe“, schildert die Mutter. Das Kind, vor kurzem sieben geworden, habe Heimweh bekommen und laut eigener Schilderung zu den Erzieherinnen gesagt, es wolle lieber zu Hause schlafen. Diese seien nicht darauf eingegangen. Daher habe die Kleine sich später heimlich allein durch die offene Tür rausgeschlichen, sei über den Zaun geklettert und nach Hause gelaufen. „Ich habe sofort in der Kita angerufen, aber es ist niemand drangegangen. Erst am nächsten Morgen gegen halb sieben wurde ihr Fehlen bemerkt“, berichtet Pangrazzi.

Während der Abschiedsübernachtung in einer Offenbacher Kita ist ein Kind nach Hause abgehauen - die Erzieherinnen haben nichts bemerkt.

Sie habe das zitternde, verängstigte Mädchen getröstet und ins Bett gebracht, sie selbst habe in der Nacht aber kein Auge mehr zugetan. Der Kindergarten der Lukas- und Matthäusgemeinde liegt zwar nicht weit entfernt von der Wohnung in der Nähe der Waldschule, aber eine Hauptstraße mit nachts ausgeschalteten Ampeln muss überquert werden. „Da ist auch Wasser in der Nähe. Es war dunkel. Ich will mir nicht vorstellen, was alles hätte passieren können.“

Dass niemand das Fehlen des Kinds bemerkte, versetzt Pangrazzi in Aufruhr. Drei Aufsichtspersonen – die Kita-Leiterin, ihre Stellvertreterin und eine Erzieherin – seien da gewesen. Doch offenbar hätten alle gleichzeitig geschlafen, statt sich sinnvollerweise abzuwechseln, damit immer eine ein Auge auf die Kinder haben könne. „Damit wäre ich aber vielleicht noch klargekommen, wenn sie am nächsten Morgen anders reagiert hätten“, sagt die Offenbacherin.

Die Erzieherinnen haben den Vorfall runtergespielt, sogar gelacht. Und sie haben meiner Tochter die Schuld gegeben. Da war keine Einsicht, keine Empathie, nichts.

Kita-Übernachtung Offenbach: Vorfall wurde von Erzieherinnen runtergespielt

Denn beim anschließenden Gespräch fühlte sie sich nicht ernst genommen, erstattete anschließend Anzeige wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. „Die Erzieherinnen haben den Vorfall runtergespielt, sogar gelacht. Und sie haben meiner Tochter die Schuld gegeben. Da war keine Einsicht, keine Empathie, nichts.“ Auf eine Bitte um Entschuldigung habe sie vergeblich gewartet.

Die erhielt sie in der folgenden Woche, als eine Vertreterin der Diakonie sie telefonisch kontaktierte. „Sie war sehr freundlich und selbst geschockt, wie das passieren konnte und wie sich die Kolleginnen verhalten haben – das müsse Konsequenzen haben.“ Auf Anfrage unserer Zeitung beteuert auch Diakon Carsten Baumann, Geschäftsführer der Evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder, es dürfe nicht sein, dass ein Kind unbemerkt die Einrichtung verlasse: „Dafür bitten wir die Eltern um Entschuldigung.“

Die Mutter des Kindes erstattete nach dem Vorfall Anzeige wegen Verletzung der Aufsichtspflicht.

Nach der Nachtwanderung, bei der Abschiedsübernachtung, hätten die Erzieherinnen die Tür des Schlafraums wegen der Wärme offengelassen. Derzeit werde untersucht, was genau passiert sei. Man stehe in Austausch mit dem Jugendamt, das umgehend informiert worden sei. „Wir werden in allen Kitas die Sicherheitsmaßnahmen erneut beleuchten“, betont Baumann. Oberstes Ziel sei, dass sich die Kinder und die Eltern in den Einrichtungen immer sicher fühlten.

Kita-Übernachtung mit Folgen: Tochter bleibt bis Einschulung zu Hause

Das tun Pangrazzi und ihre Tochter nicht mehr, das Vertrauen ist weg. Die Kleine bleibt bis zur Einschulung zu Hause. „Eigentlich waren wir dort immer zufrieden“, sagt die Mutter. Ihr gehe es nicht darum, die Kita und die Angestellten an den Pranger zu stellen, sondern um einen „Warnschuss“. Schließlich würden dort nächstes Jahr andere Kinder übernachten. „Meine Tochter ist zum Glück heil nach Hause gekommen. Doch es hätte auch anders ausgehen können.“ (Veronika Schade)

