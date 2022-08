Offen wie nie: Helene Fischer macht ihrem Thomas romantische Liebeserklärung

Von: Susanne Kröber

Beim größten Konzert ihres Lebens lässt Helene Fischer ihren Emotionen freien Lauf und schwärmt von Thomas, Flori und ihrer neuen Rolle als Mutter.

München – „Rausch“ heißt das aktuelle Album von Helene Fischer – und in einen wahren Rausch der Gefühle wurde die Schlagerkönigin bei ihrem Konzert der Superlative auf dem Münchner Messegelände vor unglaublichen 130.000 Fans versetzt. „Ich bin Mama geworden und hatte viele Emotionen, als ich das Album aufgenommen habe“, so die sonst so private Sängerin ungewohnt emotional gegenüber dem Publikum.

Helene Fischer emotional bei großem Bühnencomeback: „Mein Herz zerspringt in tausend Teile“

Im strömenden Regen von München im Süden von Deutschland feierte Helene Fischer mit diesem Auftritt ihr sehnlichst erwartetes Bühnencomeback nach coronabedingter Zwangspause und der Geburt ihrer Tochter Ende 2021. Nur ein Konzert gibt der Superstar im Jahr 2022, da ließen sich die glücklichen Ticketbesitzer die Laune auch nicht vom Weltuntergangswetter verderben. Stundenlang harrten die Anhänger der Sängerin im Regen aus und wurden dafür mit sämtlichen Helene-Fischer-Hits, artistischen Einlagen und einer aufwändigen Pyro- und Lasershow belohnt.

So emotional wie bei ihrem Mega-Konzert in München erleben die Fans Helene Fischer selten. © IMAGO/osnapix

Was den Abend für die Fans allerdings vermutlich endgültig unvergesslich machte, war die ungewohnte Offenheit von Helene Fischer. Ihr Privatleben hält die „Atemlos“-Sängerin für gewöhnlich streng unter Verschluss, doch beim Mega-Konzert in München machte Fischer eine Ausnahme. „Ich hab‘ gedacht, mein Herz zerspringt in tausend Teile. Das ist das, was ich so lange vermisst habe“, jubelte die Schlagerqueen schon zum Auftakt. Aber auch ein Überraschungsgast sorgte für Begeisterung.

Mega-Überraschung bei Konzert: Helene Fischer wird von Florian Silbereisen angekündigt

Ein Superstar wie Helene Fischer braucht eigentlich keinen Anheizer, außer natürlich, es handelt sich um Fischers nicht weniger prominenten Ex-Freund Florian Silbereisen! Der bewies einmal mehr, dass Helene Fischer und er auch nach der Trennung 2018 beste Freunde geblieben sind. „Wir sind alle klitschnass, aber das ist scheißegal. Sie steht hinter der Bühne, genauso nass und durchgeschwitzt, aber das ist uns und ihr egal!“, kündigte Silbereisen seine Verflossene an.

„Ich bin ein großer Fan und für mich ist es wahnsinnig, hier kurz zu stehen. Wir werden heute den geilsten Abend erleben, den es je gab, hier in München“, so Florian Silbereisen ans begeisterte Publikum gewandt, dann stimmte er Helene Fischers größten Hit „Atemlos“ an. Seine langjährige Lebensgefährtin dankte es ihm später mit den Worten „Flo, schön, dass du heute Abend hier bist!“, bevor die ihm den Song „Volle Kraft voraus“ widmete. Übrigens: Nach der Geburt ihrer Tochter war Helene Fischers Wohnort von Fans belagert worden.

Helene Fischer über Thomas Seitel: „Ich habe meinen Seelenverwandten gefunden“

Seit vier Jahren ist Thomas Seitel nun der Mann an Helene Fischers Seite, gemeinsam wurden sie 2021 Eltern einer Tochter. „Der nächste Song heißt ‚Hand in Hand‘ und ja, ich habe meinen Seelenverwandten gefunden und bin sehr dankbar dafür“, offenbarte die Sängerin dem Münchner Publikum und schickte sogar noch ein „Ich liebe dich“ hinterher.

Nach diesem Auftritt kann sich Helene Fischer, deren Tochter Nala massive Veränderungen ins Leben des Schlagerstars gebracht hat, jetzt wieder auf ihr Privatleben konzentrieren, denn für 2022 sind keine weiteren Konzerte geplant. So kann die Schlagerkönigin Kraft tanken, denn 2023 steht die große „Rausch live“-Tour an. Tourauftakt ist am 23. März 2023 in der ÖVB-Arena in Bremen, es folgen Auftritte in Köln, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien und München, bevor dann am 8. Oktober 2023 in der Festhalle Frankfurt das große Finale steigt.

Nicht alles (S)eitel Sonnenschein bei Helene-Fischer-Konzert – Fans im VIP-Bereich rasten aus

650 Euro für einen Stehplatz im Regen. Das fand ein VIP-Fan beim Konzert von Helene Fischer, die länger ein Geheimnis um den Namen ihrer Tochter gemacht hatte, in München alles andere als witzig. Bei TikTok ging nach dem Auftritt ein Video viral, das einen Mann im gelben Regencape zeigt, der offenbar alles andere als glücklich über das Gebotene ist. „Ich hab mich eben schon beschwert, das kann nicht sein“, schimpft der Herr. „1.300 Euro für zwei Mann.“

In einem Clip, den Comedian Oliver Pocher bei Instagram hochgeladen hat, beschwert sich ein weiterer Fan über „diese Playback-Scheiße, es ist unfassbar.“ Dazu kommt: „Man kann nicht sitzen.“ Lautstark wird nach den Verantwortlichen vom Management verlangt, und zwar bitte sofort. Und dann ist am VIP-Buffet auch noch das Schweinefilet aus. Und der Himmel weint.