9 KI-Projekte, die deutsche Behörden ordentlich umkrempeln könnten

Von: Jana Stäbener

Künstliche Intelligenz soll gegen den alltäglichen Bürokratie-Wahnsinn in Deutschland helfen. Aber wie? BuzzFeed News sammelt Beispiele.

Erst kürzlich kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an, den Deutschland-Pakt anzugehen (hier sieben Memes dazu) und das Land in einer „nationalen Kraftanstrengung“ moderner, sicherer und digitaler zu machen. Er will die Wirtschaft wieder stärken und Bürokratie-Hürden abbauen, also zum Beispiel Genehmigungsverfahren beschleunigen. Bei diesem Vorhaben könnte den deutschen Behörden vor allem eine Sache helfen: Künstliche Intelligenz (KI).



Für die interessiert sich die Bundesregierung. Chatbots wie ChatGPT, der auch bei der Reiseplanung helfen kann, könnten in der öffentlichen Verwaltung nützlich sein, so die Idee. Aus einem Papier zur neuen Datenstrategie von August 2023 geht hervor, dass man das „Beratungszentrum für Künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung“ (BeKI) noch besser ausbauen wolle.

In einigen deutschen Behörden steht KI schon in den Startlöchern. Welche Dinge kann sie dort künftig erleichtern? © Panthermedia/IMAGO, Collage

Künstliche Intelligenz in Behörden: 9 Beispiele, wie KI eingesetzt wird

KI in der öffentlichen Verwaltung ist schon seit Jahren ein Thema. Wo, wenn nicht in Behörden, die immer wieder Fehler machen, könnte Künstliche Intelligenz (KI) für eine Art Digitalrevolution sorgen? Dieser Frage gehen einige IT-Unternehmen und Start-ups wie Aleph Alpha oder Materna nach. Letzteres hat schon mehr als 1000 Projekte für die öffentliche Verwaltung entwickelt und spricht davon, dass Behörden durch ihre KI „in allen Arbeitsschritten“ geholfen werden kann.



Doch wie genau? BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA sammelt neun Beispiele für den möglichen Einsatz von KI in Behörden.

1. Text-Alleskönner in der Landesverwaltung

Ein Beispiel ist der Chatbot F13 aus Baden-Württemberg, der auf dem KI-System Luminous von Aleph Alpha basiert. Er wurde für den internen Gebrauch von Angestellten der Landesverwaltung entwickelt und soll ihnen beispielsweise helfen, Texte zusammenzufassen, Recherchen durchzuführen, Vermerke für Kabinettsvorlagen zu machen und aus Notizen Fließtexte zu erstellen.

2. Schneller Gerichtsunterlagen übersetzen

Das „Kompetenzzentrum öffentliche IT“ veröffentlichte 2020 ein Paper, das den Einsatz von KI in Behörden untersucht. „Auch wenn eine solche KI-gestützte öffentliche Verwaltung flächendeckend noch keine Realität ist, zeigen erste Anwendungen schon heute, wohin der Weg führen kann“, schreiben die Studienautoren. Eine davon ist der maschinelle Übersetzungsservice des baden-württembergischen Ministeriums der Justiz und für Europa (JUM). Er nutzt neuronale Netze, um fremdsprachliche juristische Dokumente schneller zu erfassen und auf die wesentlichen Punkte zu stoßen.

3. Autobahnen mit KI instandhalten

Das mFund-Projekt hilft dabei, Autobahnen mithilfe von KI instand zu halten. Es liest Videodaten aller Bundesautobahnen aus, klassifiziert sie und zeigt dann an, wo besonders dringend repariert werden muss. Dadurch, dass Bürger und Bürgerinnen mit einer Dashcam oder dem Smartphone zusätzlich Videos und Bilder von Straßenabschnitten schicken können, spart das Projekt einiges an Geld ein.

4. Studienbescheinigungen automatisch erkennen

Auch die Agentur für Arbeit nutzt maschinelle Lernverfahren zur Beschleunigung von Antragsverfahren: Sie setzt auf eine KI, die auf die automatisierte Erkennung von Studienbescheinigungen spezialisiert ist. So sparen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Kindergeldstellen Zeit.

5. KI für Barrierfreiheit

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) fördert eine KI namens „Indoor Robot“. Sie nutzt in öffentlichen Bestandsgebäuden Bilddaten und Klassifikationen, um zum Beispiel Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern die Orientierung zu erleichtern und deren Feedback für erforderliche Umbaumaßnahmen aufzunehmen.

6. Terroristische Vereinigungen schneller erkennen

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nutzt neurolinguistische Verfahren der Texterkennung, um Gesprächsprotokollen auf relevante Hinweise zu filtern und wichtige Hinweise auf terroristische Vereinigungen und Ähnliches zu erhalten.

7. Krisen-KI

Ein KI-System namens PREVIEW vom Bundeministerium für Verteidigung hat eine ähnliche Aufgabe: Es soll internationalen Krisen früh erkennen und ist für das Auswärtige Amt im Einsatz. Mithilfe dieser KI sollen auf Basis von Datenenquellen validere Aussagen über künftige Konfliktherde, Kriege oder humanitäre Katastrophen getroffen werden können, so wie der Ukraine-Krieg zum Beispiel.

8. Digitaler Verkehrslotse

Das Projekt KI4LSA, das bereits im Testbetrieb in der Stadt Lemgo läuft, soll den Verkehrsfluss optimieren. Bild- und Lärmsensoren bilden jeweils die Verkehrssituation an einer Kreuzung ab. KI analysiert dann das aus den Daten geschaffene digitale Abbild, um Ampelanlagen intelligent zu steuern. So können Stehzeiten vermieden werden und es gibt weniger Lärm- und Umweltbelastung.

9. KI als Erklärbär

Die IT-Firma Materna bietet gemeinsam mit dem Start-up Aleph Alpha Künstliche Intelligenz an, die generierte Inhalte auch erklären kann. Behörden können mit dieser Art der KI „aus ihren öffentlichen und internen Daten Informationen generieren, die in allen Arbeitsschritten, Fachverfahren oder Berichten den Kolleg:innen bei der täglichen Arbeit helfen und die Kommunikation mit Bürgern und Unternehmen (zum Beispiel in Portalen) vereinfachen und beschleunigen“, so das Unternehmen. Vor allem „im hochkomplexen und oft nicht eindeutigen juristischen Bereich“ soll diese Art der KI zum Einsatz kommen.

