Erste KI-Ampel Deutschlands steht in Hamm – jeder Verkehrsteilnehmer wird erfasst

Die erste KI-Ampel Deutschlands steht in Hamm. © Reiner Mroß

Pionierarbeit bei der Digitalisierung des Verkehrs: In Hamm ist jüngst die erste KI-Ampel Deutschlands in Betrieb gegangen. Vor allem Radfahrer sollen profitieren.

Hamm - Auf dem ersten Blick ist es eine Straßenkreuzung wie jede andere auch. Aber seit einigen Wochen ist an einer Kreuzung in Hamm (NRW) die erste „intelligente Ampel“ Deutschlands installiert. Es soll das bundesweit einzige Projekt dieser Art sein. Eine Künstliche Intelligenz (KI) steuert dabei den Verkehr und soll vor allem für Radfahrer Wartezeiten reduzieren.

Rund um die Kreuzung wurden an Masten Kameras installiert, die die Verkehrsteilnehmer umrissartig identifizieren. Die Ampelanlage wurde zudem mit einer künstlichen Intelligenz (KI) ausgestattet. „Die KI soll dafür sorgen, dass jeder Verkehrsteilnehmer erfasst wird“, sagt Christian Maßmann von der Stadt Hamm im Gespräch mit wa.de.

Mithilfe von Vektorberechnungen, in die Parameter wie Geschwindigkeit und Fahrtrichtung einfließen, wird ermittelt, wie lang der Verkehrsteilnehmer bis zur Ampel braucht. Die KI versucht daraufhin, Wartezeiten zu verkürzen oder erst gar nicht entstehen zu lassen. Das System hat dafür etwa die Möglichkeit, Grünphasen für Fahrradfahrer zu verlängern.

Die Technik hinter dem neuen Ampelsystem. © Szkudlarek

In anderen Fällen können die Grünphasen für andere Verkehrsteilnehmer reduziert werden, damit Fahrradfahrer möglichst zügig die Kreuzung passieren können. Die KI lernt dabei bei jedem Umlauf mit und versteht mit der Zeit, wie man bestmöglich auf Verkehrssituationen reagieren soll. Die Kosten für die Ampel liegt laut Stadt bei 80. 000 Euro, das Geld kommt aus dem Haushalt der Stadt.

Erste KI-Ampel Deutschlands steht in Hamm – „mehr Fahrradfreundlichkeit in der Stadt“

Obwohl alle Verkehrsteilnehmer von der neuen Ampel profitieren sollen, liegt der Fokus in diesem Fall bei den Fahrradfahrern. „Wir wollen mit dieser intelligenten Ampel, die es sonst nur in Wien und Salzburg gibt, für mehr Fahrradfreundlichkeit und Digitalisierung in der Stadt sorgen“, erklärt Hamms Oberbürgermeister Marc Herter.

Bei einem Test der KI-gesteuerten Ampel von wa.de sprang diese tatsächlich schon bei der ersten Annäherung für den Radfahrer direkt auf Grün, obwohl die Rotphase gefühlt nur einige Sekunden lang war. „Auch bei anderen Annäherungen an die Kreuzung merkte ich, dass die Grünphasen so gelegt werden, dass Radfahrer die Querung noch schaffen“, so der Test-Fahrer. Wartezeiten an der Kreuzung würden dadurch nur selten auftreten.

wa.de-Reporter Sascha Paschedag testet die erste intelligente Ampel Deutschlands um herauszufinden, wie viel sie bringt. © Mross

KI-Ampel an Kreuzung in Hamm: Radfahrer freuen sich über kürzere Wartezeiten

Andere Verkehrsteilnehmer haben auch schon gemerkt, dass die Überquerung der Kreuzung reibungsloser abläuft als früher. „Ich fahre regelmäßig mit dem Rad in die Stadt und zur Arbeit und nutze dann auch die Kreuzung“, sagt etwa ein Radfahrer im Gespräch mit wa.de. Früher hätte er hier häufig länger gestanden und gewartet. Seitdem das neue Ampelsystem installiert ist, würde er nur noch selten an der Ampel warten. „Ich finde das grade nach Feierabend sehr praktisch, weil dann viele Verkehrsteilnehmer kürzere Wartezeiten haben.“

Auch Fußgänger haben Vorteile. „Die Anlage erkennt auch Fußgänger und Gruppen“, sagt Maßmann. Wenn eine Gruppe an einer der Ampeln wartet, erkennt diese die Größe und passt gegebenenfalls die Grünphase der Fußgänger an. „Die normale Grünphase dauert neun Sekunden, wir können sie auf 25 Sekunden verlängern, je nach Bedarf“, erklärt Baudezernent Andreas Mentz.

Wenn sich die Ampel bewährt, sollen zukünftig weitere dieser Art in der Stadt aufgestellt werden. „Die Ampel lernt derzeit und wir lernen mit ihr“, sagt Herter. „Wenn es gut läuft, sind weitere Ampeln möglich.“