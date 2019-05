Mann flippt beim Telefonieren aus - dann ballert er mit Pistole los

Einen jungen Mann hat im hessischen Kelsterbach ein Telefonat derart in Rage versetzt, dass er sich zu einer drastischen Maßnahme hinreißen ließ.

Kelsterbach - Ein Telefonat hat einen 20-Jährigen in Kelsterbach scheinbar so in Rage versetzt, dass er währenddessen anfing, mit einer Waffe auf der Straße rumzuballern. Mit der Aktion schreckte er Anwohner auf, die die Polizei riefen.

Vorfall in Kelsterbach: Er zog die Waffe und schoss

Was war genau passiert: Am frühen Dienstagmorgen ist ein Mann auf dem Parkplatz in der Berliner Straße komplett ausgerastet. Wie Zeugen der Polizei berichten, hat der Mann angeregt telefoniert, bis das Gespräch scheinbar eine eskalative Wende nahm. Zumindest regte das Gespräch den 20-Jährigen so auf, dass er plötzlich eine Waffe zog und damit in die Luft schoss.

Verängstigte Anwohner verständigten die Polizei, die den Täter auch recht zügig in der Nähe des Tatorts aufspürte. Die Beamten stellten fest, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelt, die sie sogleich sicherstellten. Außerdem fanden die Ordnungshüter Patronenhülsen auf dem Parkplatz.

Dem Mann hat jetzt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz am Hals.

ror

