Keine Sparkasse dabei: Stiftung Warentest findet zwölf kostenlose Girokonten

Von: Alexander Eser-Ruperti

Das Führen eines Kontos kostet immer öfter Geld. Nur noch wenige Banken bieten kostenlose Girokonten an – unter ihnen ist nicht eine Sparkasse.

Berlin – Es gibt kaum einen Bereich im Alltag, in dem die Preise zuletzt nicht gestiegen sind. Auch das Führen eines Kontos kostet inzwischen fast überall Geld, immer weniger Kreditinstitute in Deutschland bieten noch kostenlose Girokonten an. Fast alle Banken verlangen Gebühren für ihre Girokonten, ebenso wie fast alle von ihnen die Negativzinsen abgeschafft haben – mit einigen Ausnahmen. Doch wo ist es noch möglich, ein kostenloses Girokonto zu eröffnen? Laut Stiftung Warentest gibt es noch zwölf Optionen.

Girokonto kostenlos: Keine Sparkasse dabei – nur noch zwölf kostenfreie Girokonten angeboten

Fast bei allen Banken in Deutschland fallen mittlerweile Kosten bei der Führung eines Girokontos an. Stiftung Warentest hat nun herausgefunden, dass lediglich bei zwölf Konten der untersuchten Kreditinstitute keine Gebühren verlangt werden. Keine Gebühren bedeutet in diesem Kontext nicht nur keine Grundgebühren, sondern ebenfalls keine Kosten für Kontoauszüge, Buchungen oder die Girokarte bzw. EC-Karte, die in ihrer Ursprungsform bei vielen Banken nach und nach auf das Abstellgleis verfrachtet wird. Fast nirgendwo mehr ist das Girokonto kostenlos – auch nicht bei der Sparkasse.

Immer weniger Banken bieten kostenlose Girokonten an. © Michael Weber/STPP/Imago

Innerhalb eines Jahres sind laut Finanztest aus 14 kostenlosen Girokonten zwölf geworden. Die Zahl ist damit weiter rückläufig. Finanztest-Expertin Heike Nicodemus sagte in der Zeitschrift, es sei vorerst nicht mit einer Trendumkehr zu rechnen. Im Gegenteil: „Der Trend geht momentan eher in die andere Richtung“, so die Expertin. Die höchsten Kosten für die Kontoführung liegen laut Stiftung Warentest bei 360 Euro.

Girokonto kostenlos? Bei diesen zwölf Girokonten fallen nach wie vor keine Gebühren an

Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass Stiftung Warentest nicht alle Banken und Angebote untersucht hat, sondern, gemessen an der Bilanzsumme, rund 70 Prozent des Marktes. Untersucht wurden die größten Sparkassen und Volks- sowie Raiffeisenbanken je Bundesland, also auch in Niedersachsen. Hinzu kommen alle bundesweiten Banken sowie Direkt- und Kirchenbanken, auch alle Sparda- und PSD-Banken sind in die Untersuchung eingeflossen.

Bei diesen Banken ist das Girokonto kostenlos:

C24 Bank (Smartkonto)

Bank im Bistum Essen (GiroOnline)

Edekabank (Edeka-Konto)

Santander (BestGiro)

KT Bank (GiroKonto)



PSD Bank Nürnberg (GiroDirekt)

PSD Bank Nürnberg (GiroDirekt) Volksbank Braunschweig Wolfsburg – BraWo (MeinKonto)

DKB (Girokonto, Girokonto für Aktivkunden)

Meine Bank - Raiffeisenbank im Hochtaunus (OnlineOnly-Konto)

VR Bank Niederbayern-Oberpfalz (Mein GiroDirekt)

Sparda-Bank Hessen (Giro)



Volksbank Dreieicheasy (Giro online)

Insgesamt wurden 165 Banken untersucht und 432 Kontomodelle. Unter allen von ihnen war nur in zwölf Fällen das Girokonto kostenlos. In allen anderen Fällen verlangten Kreditinstitute Gebühren im Rahmen von Gehalts- und Rentenkonten. Laut Stiftung Warentest sind Gebühren von bis zu 60 Euro je Konto akzeptabel.

Unterhalb der Grenze von 60 Euro fanden die Tester insgesamt 79 Kontoangebote. Im Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 91 gewesen. Besonders in Zeiten, in denen auch bei der Sparkasse kaum noch jemand Geld zum Sparen hat, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher darauf achten, nicht mehr Konto-Gebühren zu zahlen, als nötig.