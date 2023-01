Keine Chance für Krebs? Wie Forscher aus Sachsen der Erkrankung den Kampf ansagen

Von: Yannick Hanke

Teilen

Krebs kennt keine Gnade und hinterlässt unendliches Leid. Seit Jahrzehnten wird gegen die todbringende Erkrankung bereits geforscht. Ist nun der Durchbruch gelungen?

Berlin – Über Krebs ist bereits viel bekannt. Doch nicht genug. Denn schon seit mehreren Jahrzehnten versuchen Forscher auf der ganzen Welt, eine Heilung gegen die todbringende Erkrankung zu finden. Ein Mittel oder ein Medikament, mit dem gegen Krebs angekämpft werden kann.

Die Krebstherapie soll nun revolutioniert werden. Ein Team aus Sachsen will nämlich dort ansetzen, wo Chemotherapie, Bestrahlung oder Operationen nicht mehr helfen. Mit radioaktiver Medizin soll ein großer Schritt getan werden. Wie sieht das Vorhaben aus Deutschland im Detail aus?

Wie Radiopharmaka Krebs bekämpfen können und sollen

Nach Einschätzung von Kennern der Branche wird der weltweite Umsatz mit Radiopharmaka steigen. Und zwar von derzeit sechs Milliarden US-Dollar auf 30 Milliarden US-Dollar (rund 27,5 Millionen Euro) in den kommenden zehn Jahren. Das soll einen entscheiden Einfluss auf die Bekämpfung von Krebs haben. Aber was macht die sogenannte Radiopharmazie eigentlich so besonders?

Im Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) wird intensiv nach einem Mittel gegen Krebs geforscht. © Sebastian Kahnert/dpa

Das bereits genannte Team aus Sachsen um Sebastian M. Schmidt, Direktor des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR), macht sich eine verräterische Eigenschaft von Krebszellen zu eigen. Sie haben nämlich einen erhöhten Energiebedarf und Stoffwechsel und heben sich damit von gesunden Zellen ab.

An dieser Stelle kommen Radionukliden ins Spiel. Mit ihnen werden Arzneimittel markiert, die an den Krebszellen andocken können. Sie machen die Zellen sichtbar, bestrahlen sie zielgerichtet von innen und können den Tumor so im Idealfall irreversibel schädigen.

„Neue Perspektiven“ für die Behandlung von Krebs? Forscher aus Sachsen arbeiten an großem Durchbruch

„Speziell auf dem Gebiet der Radiopharmazeutischen Onkologie sehen wir großes Potenzial, um von der Grundlagenforschung bis zur medizinischen Anwendung für die Behandlung von Krebs neue Perspektiven zu eröffnen“, wird Schmidt von bild.de zitiert. Die Exportchancen für die benötigten Arzneimittel würden dabei gut stehen.

Doch braucht es eine moderne Logistik-Infrastruktur, da die Halbwertszeiten der verwendeten Isotope recht kurz sind. Die Experten verweisen in diesem Kontext auf den Flughafen Leipzig/Halle, der einen schnellen Weitertransport der Medikamente garantieren könnte.

Das sind mögliche Vorzeichen von Krebs

Es gibt über 200 verschiedene Krebsarten, die viele unterschiedliche Anzeichen und Symptome verursachen können. Frühzeitiges Erkennen macht dabei einen großen Unterschied. Zu den möglichen Vorzeichen von Krebs zählen laut cancerresearchuk.org unter anderem diese:

Heiserkeit oder Husten, der nicht weggeht

Mund- oder Zungengeschwüre, die länger als drei Wochen andauern

Bluthusten, Kurzatmigkeit oder Schluckbeschwerden

anhaltendes Sodbrennen oder Verdauungsstörungen

ungewöhnliche Veränderungen der Größe, Form oder des Gefühls einer Brust oder der Brust (inklusive Veränderungen von Brustwarzen oder der Haut)

anhaltende Blähungen oder Appetitlosigkeit

Veränderung des Stuhls (beispielsweise Verstopfung, lockerer Stuhl oder häufiger Stuhlgang) oder Blut im Kot

Probleme beim Urinieren

unerwartete vaginale Blutungen (auch nach dem Sex, zwischen den Perioden oder nach der Menopause)

Weitere mögliche Anzeichen für eine Krebserkrankung können starker nächtlicher Schweiß, anhaltende Müdigkeit, ungeklärter Gewichtsverlust, unerklärliche Schmerzen, Akne, ungewöhnliche Klumpen oder Schwellungen sein. Mögliche Krebsarten sind unter anderem Blasenkrebs, Lungenkrebs, Hodenkrebs und Gebärmutterhalskrebs.

Eigenes Forschungsprojekt beschäftigt sich mit zielgerichteter Immuntherapie gegen Krebs

Sämtliche Schritte über die Entwicklung neuer Radiopharmaka bis hin zur behördlich überwachten Produktion der Medikamente sind am Helmholtz-Zentrum unter einem Dach vereint. Zudem produziert das Institut für Krebsforschung in seinem Neubau, dem ZRT, selbst Radiopharmaka für die eigene Forschung.

Mit einer zielgerichteten Immuntherapie gegen Krebs beschäftigt sich ein eigenes Forschungsprojekt. „Ziel ist es, das Immunsystem zum Erkennen und Bekämpfen der Krebszellen anzuregen, um sie dann im weiteren Verlauf zielgerichtet zu zerstören“, so Schmidt. Demnach würde sich auch die Erkenntnis, dass jede Krebserkrankung individuell unterschiedlich ist und deshalb auch individuell behandelt werden muss, immer weiter verbreiten.

„Silicon Valley“ in Sachen widmet sich der Krebsforschung – und sucht nach Mittel gegen todbringende Erkrankung

Maßgeschneiderte Therapeutika für individuelle Krebstherapien stehen also im Fokus der Forschung. Im Helmholtz-Zentrum, das gemeinsam mit Forschungseinrichtungen und Firmen in Sachsen seine Kapazitäten auf dem Feld der Nuklearmedizin ausbauen will. Ähnlich wie im „Silicon Valley“ US-amerikanischer Hightech-Firmen soll die Forschungsarbeit in Dresden und Umgebung in einem Netzwerk namens „Radiopharmaceutical Valley“ gebündelt werden. Hohen Besuch gab es auch schon:

Was auch mit der Unterstützung der Staatsregierung im Raum Dresden/Radeberg erreicht wurde, nötigt hohen Respekt ab und lässt mich optimistisch in die Zukunft blicken.

Die Menschen hätten große Hoffnungen und Erwartungen, dass sich in der Krebsforschung etwas tut und Chancen auf eine Heilung bestehen“, sagte Köpping. Denn auch die Gesundheitsministerin von Sachsen weiß, dass diese Erkrankung „inzwischen in sehr vielen Familien angekommen“ ist. Dass sie Leid bringt und hinterlässt. Umso wichtiger, dass die Krebsforschungen vorangetrieben werden.