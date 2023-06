Keine Anreise möglich: Mit dem Hurricane-Ticket gehts nicht in die Bahn

Von: Elias Bartl

In wenigen Tagen startet das Hurricane Festival 2023. In den vergangenen Jahren war ein Bahnticket für die Anreise im Festival-Ticket inbegriffen, doch das hat sich nun geändert.

Scheeßel - Der Countdown läuft: Nur noch wenige Tage trennen die Rockfans vom Start des Hurricane Festivals 2023, das am 15. Juni seine Tore öffnet. Vier Tage lang, bis zum 18. Juni, erwartet die Festival-Besucher ein musikalisches Abenteuer.

Für die An- und Abreise stehen der Bahnhofsparkplatz in Scheeßel sowie die ausgeschilderten Tagesparkplätze zur Verfügung. Die Anreise mit der Bahn bietet sich dank des 49-Euro-Tickets oder des Niedersachsen-Tickets an, um bequem und sicher zum Festival zu gelangen. Zudem ist Scheeßel Teil des HVV-Streckennetzes.

Keine kostenfreie Bahnanreise mit dem Hurricane-Ticket

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass das Hurricane-Ticket seit dem letzten Jahr selbst keine kostenfreie Bahnanreise oder Metronom-Anreise mehr beinhaltet.

Für Tagesbesucher stehen kostenpflichtige Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Festivalgeländes zur Verfügung. Alternativ können auch die regulären Parkplätze des Festivals kostenfrei genutzt werden. Motorradfahrer haben die Möglichkeit, kostenlos die Wohnmobilplätze zu nutzen und ihr Motorrad direkt neben ihrem Zelt abzustellen.

Die Anreise zum Festivalgelände in Scheeßel ist gut organisiert. Parken und Camping sind voneinander getrennt, und die gesamte Festivalfläche unterliegt den Regeln der Straßenverkehrsordnung. Den Anweisungen des Verkehrsdienstes ist unbedingt Folge zu leisten, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Die Parkplätze werden zugewiesen, und es ist wichtig, die Zufahrtsstraßen zügig zu verlassen.