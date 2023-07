Kein Sommerwetter mehr in NRW: Schauer und Gewitter am Wochenende

Teilen

In NRW gibt es am Wochenende Regen und gebietsweise Gewitter. (Symbolbild/Archiv) © chp/imago

Das Wetter am Wochenende in NRW ist höchst unbeständig. Neben Regen und Gewitter kann es am Sonntag auch stürmische Böen geben.

Mehr zum Thema Schluss mit Sommer in NRW: Regenschauer, stürmische Böen und Gewitter am Wochenende

Köln - Die Wetterexperten sind sich einig: In NRW wird es am kommenden Wochenende kein schönes Sommerwetter geben. Stattdessen steigt ab Freitag (21. Juli) das Gewitter-Risiko. Am Samstag soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) immer wieder Regen geben, am Sonntag kommen womöglich stürmische Böen dazu. Ein Grund für die unbeständige Wetterlage: Deutschland und NRW liegen zwischen dem massiven Hoch in Südeuropa, das dort für unerträgliche Hitze sorgt, und einer Kaltluftfront im Norden.

24RHEIN erklärt, wann und wo am Wochenende mit Regen und Gewitter in NRW gerechnet werden muss.