Kein Bock auf gar nichts: Deutsche haben immer weniger Lust zu arbeiten

Von: Yannick Hanke

Teilen

Immer mehr Deutsche haben weniger Lust aufs Arbeiten. © imago/Symbolbild

Quo vadis, deutsche Wirtschaft? Zahlreiche Aufträge bleiben liegen, weil Arbeitskräfte fehlen. Und die, die täglich arbeiten gehen, wünschen sich mehr Entspannung.

Berlin/Hannover – Keine Lust mehr am Arbeiten? So geht es nach einer aktuellen Umfrage vielen Menschen in Deutschland. Demnach würde fast die Hälfte der Arbeitnehmer in hiesigen Gefilden am liebsten in Teilzeit wechseln. Natürlich nur, wenn der Arbeitgeber dies auch erlaubt. Gar 56 Prozent hätten erklärt, dass sie ihre Arbeit so schnell wie möglich aufgeben würden, wenn sie finanziell nicht auf ihren Job angewiesen wären.

Work-Life-Balance wichtig: Deutsche mit immer weniger Lust zu arbeiten

Hierbei geht es konkret um eine alljährlich vom Umfrageinstitut YouGov ermittelte Berufestudie, die vom Versicherer HDI am Dienstag, 27. September 2022, in Hannover veröffentlicht wurde. Befragt wurden im Juni und Juli insgesamt 3891 Arbeitnehmer ab 15 Jahren.

Zum Vergleich: Noch vor der Corona-Pandemie 2019 hatten nur 41 Prozent angegeben, dass sie bei entsprechenden finanziellen Rücklagen auch das Arbeiten am liebsten einstellen würden. Mehr als drei Viertel sagten wiederum, dass sie die Einführung der Vier-Tage-Woche in ihrer jeweiligen Firma begrüßen würden. Eine große Mehrheit jedoch nur bei vollem Lohnausgleich.

„Junge Berufstätige in Deutschland“ sehnen sich nach „mehr Freiräumen im Beruf“

Der Umfrage zufolge nimmt die Bindung an die Arbeit vor allem bei jungen Arbeitnehmern ab. Nur 58 Prozent der unter 25-Jährigen sagten, dass sie sich ein Leben ohne Beruf nicht vorstellen könnten. 2020 waren es immerhin noch 69 Prozent gewesen. Grundsätzlich sehen sowohl Auftraggeber HDI als auch die Bundesagentur für Arbeit (BA) die Umfrage als Beleg des raschen Wandels der Arbeitswelt.

Es verwundert nicht, dass die Anforderung von Unternehmen wie auch die Erwartungen der Beschäftigten an ihr Arbeits- und Alltagsleben sich rasant verändern.

Laut HDI-Deutschlandchef Christopher Lehmann würden „besonders junge Berufstätige in Deutschland [...] den Ergebnissen unserer Studie zufolge vehement nach mehr Freiräumen im Beruf“ streben.

1,9 Millionen offene Arbeitsstellen in Deutschland im 2. Quartal 2022

Im Gegensatz zueinander stehen dabei die Erwartungen der Arbeitnehmer und die Anforderungen des Arbeitsmarkts. Laut Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gab es im zweiten Quartal 2022 1,9 Millionen offene Stellen – und damit so viele wie noch nie seit Beginn der Erhebungen.

Demnach ist die Personalsituation in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, aber auch im Handwerk und in der IT-Branche angespannt.