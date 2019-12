Unfassbare Tierquälerei: Mit Kabelbinder gefesselt lag eine Katze am Straßenrand.

Eine Katze lag völlig hilflos auf der Straße. Das Tier konnte sich nicht mehr bewegen. Selbst die Polizei spricht von einer schaurigen Mitteilung.

Eine hilflose Katze haben Verkehrsteilnehmer auf einer Straße am Montagabend (30. Dezember) in Geretsried ( Bayern ) gefunden.

( ) gefunden. Das Tier war auf eine perfide Art gefesselt.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Geretsried - Es ist ein Fall, der einen sprachlos macht. Eine Katze wurde auf übelste Weise misshandelt und gequält. Ein Autofahrer entdeckte das hilflose Tier am Montagabend (30. Dezember 2019) auf einer Straße in Geretsried und alarmierte die Polizei.

Gegen 20.45 Uhr erhielt die Polizei Geretsried (Bayern) laut eigenen Angaben eine „schaurige Mitteilung“.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte demnach auf der Ortsverbindungsstraße zwischen B11 und Schwaigwall eine Katze auf der Straße gefunden. Sie war mit mehreren Kabelbindern so gefesselt, dass sie sich nicht von der Straße bewegen oder selbst befreien konnte. Das Tier hatte zudem Schnittverletzungen, „zum Glück nur oberflächliche“, hieß es.

Geretsried/Bayern: Katze mit Kabelbindern gefesselt

Auf Facebook hat der Finder Fotos von der Katze und Details zu dem schrecklichen Vorfall unter „Wer vermisst diese Katze?“ gepostet. Sie wurde nicht nur mit Kabelbindern, gefesselt, ihr wurde offenbar die offene Wunde mit Absicht zugefügt. Mit einem Schnitt wurde nach Meinung des Finders der Chip entfernt. Denn mit diesem Chip, der flach unter die Haut eingesetzt wird, lassen sich Fundtiere identifizieren. Die Daten des Halters oder der Halterin sind hinterlegt.

„Wir sind sprachlos, dass es solche Leute tatsächlich unter uns gibt!“, schreibt der Finder auf Facebook und bittet, seinen Post zu teilen. So findet sich der Link des Finders zu dem Aufruf auch in der Facebookgruppe namens „Entlaufene und vermisste Hunde München“. In den Kommentaren reagieren die Nutzer. Sie sind durchweg empört über diesen Fall. Gleichzeitig loben einige den Finder „fürs Hinsehen, Helfen und Lebenretten“, wie einer schreibt.

Geretsried/Bayern: Wer hat die Katzen gequält? Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Katze zur Pflege und Behandlung in ein Tierheim gebracht und sucht jetzt Zeugen. Wer sich zur genannten Zeit in der Nähe der Tatörtlichkeit aufgehalten hat und verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt hat, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei Geretsried zu melden.

Tierquäler haben zwei Katzen in Säure getaucht. Der Fall aus Thüringen ist schockierend.

