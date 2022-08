Explosion löst Brand in Berlin aus - Bundeswehr im Einsatz

Von: Lucas Maier

In Berlin löst eine Explosion einen Waldbrand aus. Es kommt in einem Lager der Polizei zu weiteren Explosionen. Die Bundeswehr ist ebenfalls im Einsatz.

Berlin - In der Hauptstadt hat derzeit der Katastrophenschutz alle Hände voll zu tun. Die Feuerwehr ist in Grunewald bei einem Großeinsatz zugange. Ersten Angaben von AFP zufolge steht hier ein Lager der Polizei in Brand.

In dem Lager soll sich Fundmunition befinden. „Aktuell brennt es im Grunewald und es kommt zu Explosionen“, schreibt die Feuerwehr auf Twitter.

Brand in Berlin: Bundesamt ruft auf das Gebiet zu meiden

Nicht nur das Lager in Berlin brennt, auch der darum liegende Wald soll in Flammen stehen. Das Gebiet Berlin Grunewald sollte derzeit gemieden werden, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mitteilt.

In Europa haben in Folge der anhaltenden Dürre viele Regionen mit Waldbränden zu kämpfen. Eben diese Dürre macht auch den Einsatzkräften in Grunewald zu schaffen, wie die dpa berichtet.

Explosion entzündet Wald und Lager: Bundeswehr wird eingesetzt

Der Brand soll durch eine Explosion auf dem Sprengplatz in Grunewald ausgelöst worden sein. Die Explosion setzte auch den Wald in Brand. Zur Bekämpfung des Brandes soll nun auch die Bundeswehr mit Spezialkräften eingesetzt werden.

Rund 100 Kräfte der Feuerwehr sind derzeit bereits vor Ort im Einsatz, wie ein Sprecher mitteilt. Die Bahn gab mittlerweile auch die Sperrung für Regional- und Fernverkehr bekannt, außerdem wurde die Autobahn in dem Bereich gesperrt. (Lucas Maier mit AFP und dpa)