Waldbrände wüten in Mecklenburg-Vorpommern: Katastrophenfall ausgerufen – Windböen befürchtet

Von: Martina Lippl

Zwei große Waldbrände wüten in Mecklenburg-Vorpommern. Der Katastrophenfall ist bei Lütheen ausgerufen worden. Die Lage ist ernst.

Keine Entwarnung bei Waldbränden in Mecklenburg-Vorpommern: „Jetzt kommt es darauf an, ob die Schneisen halten oder nicht."

Waldbrände wüten in Mecklenburg-Vorpommern: Angst vor Windböen der Stärke 6.

wüten in : Angst vor Windböen der Stärke 6. Dieser News-Ticker zu den zwei Waldbränden in Mecklenburg-Vorpommern wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 13. Juni, 15.53 Uhr: 800 Kräfte sind bei den zwei großen Waldbränden in Lübtheen und Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) im Einsatz. Die Lage sei weiterhin kritisch, aber stabil, teilt der Landkreis mit. Aus der Luft unterstützt ein Puma-Hubschrauber die Löscharbeiten am ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen aus der Luft. Die Flammen sind bis auf 500 Meter an den Ortsrand von Volzrade (seit Montagabend evakuiert) herangerückt. Immer wieder gibt es Detonationen von Munition. Wind facht das Feuer an.

Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern: „Jetzt kommt es darauf an, ob die Schneisen halten oder nicht.“

Um den etwa 100 Hektar großen Waldbrand bei Lübtheen wurden Brandschneisen gezogen. Die Schneisen, die bereits beim Großbrand 2019 angelegt worden waren, werden permanent gewässert. „Jetzt kommt es darauf an, ob die Schneisen halten oder nicht“, sagte Landrat Stefan Sternberg.

Im Bereich Hagenow brennt rund 45 Hektar Wald. Dort legt ein Bergepanzer „Büffel“ der Bundeswehr Brandschneisen an. Bis zum Abend sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern: Luftaufnahmen zeigen Ausmaß. © Screenshot Facebook Landkreis Ludwigslust-Parchim/Montage

Erstmeldung vom 13. Juni 2023

Lübtheen/Hagenow – Mindestens 145 Hektar Wald stehen in Flammen. An zwei unterschiedlichen Orten sind am Montagnachmittag im Landkreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) Brände ausgebrochen. Das Feuer breitetet sich rasant aus. Es brennt auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen und bei Hagenow. Die Gebiete sind mit Munition belastet, es kommt zu Detonationen. Die Löscharbeiten sind riskant. Nun wächst die Sorge vor dem Wetter.

Waldbrände wüten in Mecklenburg-Vorpommern: Angst vor Windböen der Stärke 6

Ab 11 Uhr werden Windböen der Stärke 6 erwartet, berichtet der NDR unter Berufung auf den Landrat Stefan Sternberg. Der Wind könnte die Feuer wieder anfachen. Das sind keine guten Nachrichten. In der windstillen Nacht hatte sich nämlich die Lage in den beiden großen Waldbrandgebieten in Mecklenburg-Vorpommern stabilisiert.

Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern: Mindestens 135 Hektar Wald stehen bei Lübtheen und Hagenow in Flammen. © Jens Büttner/dpa

Mecklenburg-Vorpommern: Mehr als 140 Hektar in Flammen – Löschhubschrauber und Räumpanzer angefordert

Löschhubschrauber sowie für Hagenow ein Räumpanzer sind nach Angaben des Landrats angefordert worden. In der Nacht wurden Waldgebiete gewässert.

Waldbrand auf dem Truppenübungsgelände bei Lübtheen nahe Volzrade – 100 Hektar (Stand: 13. Juni 2023, 9.45 Uhr)

bei nahe – 100 Hektar (Stand: 13. Juni 2023, 9.45 Uhr) Waldbrand in der Viezer Heide bei Hagenow – 35 Hektar (Stand: 13. Juni 2023, 9.45 Uhr)

Nach dem Ausbruch des Waldbrands wurde am Montag gegen 19.10 Uhr für Lübtheen örtlich der Katastrophenfall ausgerufen. „Aus Sicherheitsgründen haben wir die Evakuierung von Volzrade angeordnet“, sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD) laut einer Mitteilung. Von der Evakuierung in Volzrade sind demnach 160 Personen betroffen. Die Flammen standen am späten Montagabend rund 800 Meter vor der Ortschaft.

Polizei und Behörden warnen Schaulustige

Die Polizei warnte vor dem Betreten der Waldgebiete aufgrund der Munitionsbelastung und der sich daraus ergebenden Explosionsgefahr. Zudem forderte sie dazu auf, Wege für Einsatzfahrzeuge unbedingt freizuhalten und nicht zu blockieren.

Auch Landrat Sternberg betonte in seinem Video auf Facebook, man solle keinen „Tourismus“ zu den Bränden betreiben. Das gelte sowohl für Lübtheen als auch für Hagenow. Zudem appellierte er an „Drohnenpiloten“. Drohnen im Brandgebiet seien eine absolute Gefahr.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen hatte bereits 2019 der bis dahin größte Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns auf fast 1000 Hektar gewütet. (ml mit Material der dpa)