Vermisst! Die Polizei sucht nach Jürgen H. - Er braucht dringend ärztliche Hilfe

Kassel - Der 57-jährige Jürgen H. wird vermisst. Wie die Polizei in Kassel mitteilt, haben ihn besorgte Angehörige am Montagabend (25.05.2020) als vermisst gemeldet. Sie konnten keinen Kontakt mehr zu ihm herstellen.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass Jürgen H. sein bislang gewohntes Lebensumfeld in Kassel am Montag verlassen hat und sein Aufenthaltsort seitdem unbekannt ist. Die Polizei Kassel bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung, da Jürgen H. dringend ärztliche Hilfe benötigt.

Laut der Beamten wohnte der vermisste 57-Jährige in der Südstadt in Kassel. Trotz der Ermittlungen haben sich bislang keine Hinweise ergeben, wo er sich aufhalten könnte.

Laut Polizei Kassel könnte der Vermisste mit mit einem grünen Pullover, einer blauen Jeans und Turnschuhen der Marke Nike bekleidet sein.

Wer Hinweise zum Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter 0561/9100 bei der Polizei Kassel oder bei jeder anderen Dienststelle.

Auch Serafim G. aus Kassel wird vermisst. Er befand sich zum Zeitpunkt seines Verschwindens in Behandlung am Klinikum Kassel, kommt aber eigentlich aus Oberzwehren. Laut Polizei ist der 78-Jährige auffällig langsam unterwegs. Er könne sich zudem nicht orientieren. Weil bisherige Ermittlungen noch nicht zum Erfolg führten, bittet die Polizei Kassel auch in diesem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Auch eine 17-Jährige aus Kassel wurde vermisst. Wie die Familie erzählt, konnte diese telefonisch Kontakt zu der Vermissten herstellen. Sie habe sich allerdings mehrere Wochen geweigert, nach Hause zu kommen.

Von Michaela Schaal